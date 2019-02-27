استقبال طلبات نقل المعلمين 3 مارس

كتب- محروس رسلان:

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن بدء استقبال طلبات النقل للأكاديميين (المنسقين، المعلمين، معلمي الدعم الإضافي) من الأحد الموافق الثالث من مارس المقبل وحتى الحادي والثلاثين من الشهر نفسه. وأوضحت إدارة شؤون المعلمين بالوزارة أنه سوف يتم الرد على الطلبات المقدمة بنهاية شهر يونيو ولن يتم استقبال أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة.

وأشارت إلى أنه يمكن تقديم طلب النقل إلكترونياً من خلال البوابة الداخلية لموظفي الوزارة والدخول على رابط الخدمات الإلكترونية - خدمة نقل المعلمين على الرابط الآتي: https: /‏/‏moeeservices.edu.gov.qa/‏sites/‏teacherstransfer

وحددت إدارة شؤون المعلمين عدداً من الضوابط في عملية النقل، أهمها أن يكون انتقال المعلم إلى نفس المسمى الوظيفي ونفس المرحلة التعليمية ولن يقبل أي طلب خلاف ذلك. كما يتم تنفيذ النقل وفقاً لشواغر المدارس المتوفرة ووفق الهيكل التنظيمي حسب الضوابط المعتمدة.

وأوضحت أن عملية نقل الأكاديميين تأتي وفقاً لما هو معمول به سنوياً هذه الفترة، من منطلق تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأكاديميين، وتهيئة المناخ الملائم لكي يكون عوناً لهم للعمل بجد وكفاءة في الميدان التربوي، بما يضمن عدم تأثر الطالب محور العملية التعليمية، وإعلاء للمصلحة العامة. إلى جانب الحرص على تلبية رغبات الميدان التربوي، بما يواكب تطوير العملية التعليمية في الدولة.

وأهابت إدارة شؤون المعلمين بالإدارات المدرسية إحاطة كافة أطراف العملية التعليمية، بضوابط وإجراءات النقل، وتوعيتهم بالدليل التوضيحي لعملية تقديم طلبات النقل إلكترونياً.

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ومن المنتظر أن تزود الوزارة اليوم المدارس بتعميم رسمي يحدد ضوابط النقل بالإضافة إلى الدليل التوضيحي لتقديم طلبات النقل إلكترونياً.

وتهدف وزارة التعليم والتعليم العالي عبر حركة نقل المعلمين إلى استقرار الميدان التربوي وتحقيق مصلحة العمل من خلال سرعة معالجة العجز الذي قد يطرأ لأي ظرف أولا بأول في أعداد المعلمين والمعلمات داخل مدارس الدولة بما يضمن عدم تأثر المستهدف الأول في العمل التربوي وهو الطالب وترتيب سلسلة موحدة من الإجراءات الفنية والتربوية والتنظيمات الإدارية التي تضمن الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات والعدل في توزيع المهام الموكلة إليهم وانتظام سير العملية التعليمية وسرعة معالجة المؤثرات الخارجة عن الإرادة، بما لا يتعارض مع الأهداف الأساسية لسير العملية التربوية.

وتمتلك الوزارة آلية محددة لنقل بعض المعلمين حسب تخصصاتهم المختلفة بين مدارس الدولة، ونظراً لوجود بعض الفوائض من المعلمين والمعلمات في بعض المدارس فتقوم الوزارة بالعمل على إعادة تسكينهم في المدارس التي بحاجة للتخصصات المختلفة مع الحفاظ على استقرارهم الوظيفي حيث يتم تسكينهم عبر عدة آليات منها النطاق الجغرافي للمعلم وطلبات إدارات المدارس المختلفة وكذلك ما تقتضيه المصلحة العامة لنقل المعلم، وذلك لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والتربوي لدى المعلمين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يساهم في تحقق الرضا الوظيفي.

وتدير الوزارة عملية التخطيط لتوزيع المعلمين الأكفاء والمؤهلين لتلبية متطلبات المدارس المستقلة، وتلبية الاحتياجات التي تتطلبها بعض المدارس وسد العجز في بعض التخصصات، ورفع كفاءة المعلمين وتزويدهم بالمهارات بما يحقق كفاءة الأداء، وإتاحة الفرصة للمعلمين لبذل المزيد من الجهد وإثبات الذات، وكذلك لتبادل الكفاءات الوظيفية بين المدارس وتعزيز أطر التعاون بينها، وتحقيق العدالة في توزيع المعلمين على المدارس وفق معايير واشتراطات خاصة بعدد المعلمين لكل تخصص في المدرسة الواحدة ووفق الهيكل التنظيمي المعتمد.