مساعد رئيس الأركان العُماني يلتقي مدير التوجيه المعنوي

مسقط - قنا: التقى سعادة العميد أول الركن حمد بن راشد البلوشي مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط بسلطنة عُمان الشقيقة أمس، العميد /‏جو/‏ أحمد إسماعيل الزياره مدير التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات العسكرية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن مناقشة آلية تبادل المعلومات فيما يخص نشاط التوجيه المعنوي بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.

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