قطر تستعرض جهودها في مكافحة الجراد الصحراوي

الدوحة - الراية :
شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، في الدورة الحادية والثلاثين واجتماع اللجنة التنفيذية الخامس والثلاثين لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى، والذي عُقد بالعاصمة الأردنية عمّان بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO ) وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي.
ضم الوفد المشارك كلاً من عادل زين حسين الكلدي اليافعي، مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية، ومحمد أحمد عبدالله الخنجي، رئيس قسم وقاية النبات والحجر الزراعي.
وشاركت دولة قطر بورقة عمل بعنوان «جهود دولة قطر في رصد ومراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي»، حيث تضمّنت ورقة العمل حالة الجراد المحلي والصحراوي ومدى انتشاره بالدولة، وخطة العمل المتبعة لرصده ومُراقبته ومكافحته وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتضمّنت توصيات الدورة، العمل على تطوير وبناء القدرات نحو تنفيذ دورات تدريبية في مجال عمليات المسح والمكافحة للجراد الصحراوي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بهدف تبادل الخبرات في هذا المجال.
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