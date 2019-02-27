الخطوط الساخنة للوزارات.. مجهولة

سيدة تستنجد ب 999 لإخراج الفأر من فرن الغاز

نزيل يتصل ب 999 للشكوى من خدمات أحد الفنادق بالدوحة

عدم معرفة الناس بأرقام المؤسسات يدفعهم لطلب الخدمة من 999

عدم كفاية طواقم العمل المعنية بالتعامل مع بلاغات طوارئ البلدية

انشغال 999 بالمكالمات العادية يعوق مهمته في الاستجابة للبلاغات الطارئة

نشر أرقام الخطوط الساخنة للوزارات والمؤسسات الحكومية عبر وسائل الإعلام

ضرورة توعية الناس بأهمية استخدام الأرقام الساخنة وفق اختصاصها

كتب - نشأت أمين:

أكد عدد من المواطنين أن هناك قصوراً شديداً من جانب العديد من وزارات ومؤسسات الدولة في التوعية بأرقام هواتفها الساخنة ما يجعل الغالبية العظمى من أفراد المجتمع يطلبون الكثير من خدماتهم من خلال الاتصال ب 999 مهما كانت بلاغاتهم بعيدة عن مهام الطوارئ.

ولفت المواطنون الذين استطلعت الراية آراءهم إلى عدم كفاية جهود التوعية بالأرقام الساخنة لخدمات وزارات ومؤسسات كالبلدية والبيئة وحمد الطبية والرعاية الصحية الأولية وكهرماء وأشغال وحماية المستهلك ومطار حمد الدولي.

ولفتوا إلى أن قصور التوعية امتد أيضاً ليشمل الخدمات التي تقدمها بعض الجهات للجمهور مثلما هو الحال بالنسبة للخدمة الخاصة التي يقدمها مطار حمد الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتين إلى أنه رغم تميز تلك الخدمة إلا أن هناك شريحة غير قليلة من أفراد المجتمع لا تعرف شيئاً عن هذه الخدمة.

وأكدوا عدم كفاية طواقم العمل المعنية بالتعامل مع البلاغات الطارئة في بعض الوزارات والمؤسسات ما يجعلها تتأخر كثيراً في الاستجابة للبلاغات لاسيما تلك المتعلقة بالأمطار والصرف الصحي.

واقترحوا طباعة مطويات تضم جميع الأرقام الساخنة المهمة بعدة لغات وتوزيعها في الوزارات والمصالح الحكومية والأماكن العامة أو لصقها على البنايات والشقق أو نشر تلك الأرقام في الصحف ووسائل الإعلام.



خالد الكبيسي:

تقصير من الوزارات في التعريف بأرقامها الساخنة

قال خالد محسن الكبيسي مقدم برامج بقناة الريان: بلا شك هناك قصور واضح من جانب العديد من الوزارات والجهات الحكومية في توعية وتعريف أفراد المجتمع بأرقام خطوطهم الساخنة بشكل كاف الأمر الذي يجعل الغالبية العظمى من الناس يلجؤون للاتصال بالخط الساخن 999.. وفي المقابل حتى نكون منصفين فإن هناك قصوراً من جانب بعض أفراد المجتمع في الاهتمام بتجميع تلك الأرقام وتسجيلها سواء على هواتفهم أو في أجندة في منزلهم لأن العثور على تلك الأرقام ليس بالأمر الصعب.

وروى الكبيسي واقعة حدثت معه فيما يتعلق بأرقام الطوارئ قائلا: منذ مدة قصيرة أصيب نجلي أثناء وجودنا في البر فلم أجد أمامي سوى الاتصال بهاتف خدمة الطوارئ 999 وقد قاموا مشكورين بدورهم بالاتصال بالإسعاف، ورغم عدم قدرتي على تحديد موقعي في البر على وجه الدقة إلا أنهم تمكنوا من الوصول إلى مكاني، موضحاً أن هناك حاجة لأن يقوم كل شخص بالاحتفاظ برقم منطقته واسم الشارع الذي يقطن به ورقم منزله وتسجيل هذه البيانات في أجندة لديه وتعريف أفراد أسرته بها حتى إذا ما تعرضوا لموقف طارئ فإنه يسهل على الجهات المعنية الوصول إليهم.

وأكد أن هناك حاجة لأن تقوم جميع الوزارات والمصالح الحكومية وحتى الأهلية ذات العلاقة بالتعامل مع الجمهور بتعريف الناس بأرقامها ويمكن أن يتم ذلك من خلال نشرها عبر وسائل الإعلام سواء الصحف أو قناة الريان أو تلفزيون قطر.

محمد المير:

توزيع مطويات خاصة بالأرقام الساخنة

اقترح الكابتن محمد المير أن يتم وضع جميع الأرقام الساخنة الهامة في مطويات وإتاحتها أمام الجميع أو أن يتولى قارئو عدادات الكهرباء لصقها على مختلف الشقق والبنايات وأن يتم طباعتها باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل وأكد أن هذه الوسيلة هي الأفضل والأقوى بدلاً من نشر الأرقام في الصحف أو وسائل الإعلام وإن كان ليس هناك ما يمنع من الاستعانة بجميع السبل لأن الهدف في النهاية هو التوعية، موضحاً أنه بعد بلوغ عدد سكان الدولة أكثر من 2 مليون و700 ألف نسمة فإنه يجب أن نكثف جهودنا من أجل توزيع الأعباء وعدم إلقاء العبء على كاهل 999 لاسيما وأننا مقبلون على مونديال 2022 وما يعنيه ذلك من زيادة سكانية كبيرة. وأضاف: القضية في غاية الأهمية وتحتاج إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود من أجل أن تتولى كل جهة المهام الموكولة إليها ويتفرغ قسم خدمة الطوارئ 999 للمهام والبلاغات الخاصة بطبيعة عمله فقط لأنه من الملاحظ أنه على الرغم من زيادة أعداد الخطوط في هذه الخدمة إلا أن الضغط لا يزال شديداً بسبب الزيادة السكانية.

حمد المري:

الاستسهال يزيد الضغط على الخط الساخن 999

اعتبر حمد سالم المري من مركز الدوحة لحرية الإعلام أن شغل هاتف 999 بالمكالمات غير الطارئة أو التي تتعلق بخدمات جهات أخرى مثل أشغال أو البلدية أو مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أو حمد الطبية أو كهرماء أو غيرها من الجهات يؤدي إلى إرباك خدمة الطوارئ وشغلها عن الدور الرئيسي لها.

وقال إن العديد من الوزارات والجهات المعنية في الدولة لديها خطوط ساخنة ومراكز اتصالات وكذلك تطبيقات متطورة على الهواتف خاصة بكل منها وهذه التطبيقات يمكن أن تخفف الضغط على مراكز الاتصالات بها إلا أنه مع الأسف رغم هذا التقدم والتطور إلا أن هذه الجهات لديها قصور واضح في التوعية بتلك الأرقام وهذه الخدمات.

وأضاف: علاوة على تقصير بعض الجهات في التوعية بأرقامها وخدماتها فإن الإنصاف يقتضي منا الإشارة إلى أن بعض الناس لديهم نوع من الاستسهال وعدم الرغبة في إجهاد أنفسهم بالبحث عن أرقام الجهات التي يريدون الاتصال بها فيسارعون إلى الاتصال بهاتف 999،علما بأن هذه الأرقام متاحة على الإنترنت على موقع حكومي كما يمكن الحصول عليها بسهولة من خلال رقم استعلامات دليل الهاتف 180

وتابع: لذلك يتعين أن تسير عمليات التوعية في مسارين متوازيين، الأول الاجتهاد في نشر أرقام هواتف تلك الجهات سواء في الصحف أو بأي وسيلة أخرى، والثاني هو توعية الناس بأهمية استخدام تلك الهواتف بالنسبة لهم ويجب أن ندرك أن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت لأنه لا يوجد شيء يحدث بين يوم وليلة.

عبدالرحمن المفتاح:

ضرورة أن تكون الأرقام الساخنة سهلة الحفظ

قال عبدالرحمن المفتاح إن الأرقام الساخنة يجب أن تكون بسيطة وسهلة الحفظ حتى تجذب الناس لاستخدامها مثلما هو الحال بالنسبة لرقم 999 والذي يسهل على مختلف الشرائح والفئات العمرية استخدامه مؤكداً أن سهولة الرقم يجب أن ترافقها جهود أخرى بالتوعية بهذه الأرقام لأنه بدون تعريف الناس بها وبالخدمات التي سيتم تقديمها لهم من خلالها ستصبح كالعدم وعلى الأقل تتقلص أهميتها.

Advertisements

وأضاف: هناك العديد من الأرقام الساخنة موجودة في الكثير من الجهات مثلما هو الحال بالنسبة للقطاع الصحي وكذلك الخدمات الخاصة بوزارة البلدية والبيئة وكهرماء وغيرها من الجهات، إلا أنه رغم وجود هذه الأرقام إلا أن الناس لا يزالون يستخدمون هاتف 999 لجميع الحالات الطارئة والشكاوى،لافتاً إلى أنه يجب أن تحرص جميع الجهات والوزارات على تعريف الجمهور بأرقامها الساخنة والخدمات التي تقدمها لهم ويتعين أن تتواصل هذه الجهود وألا تتوقف على الإطلاق.

سعد الغانم:

عدم معرفة الأرقام الساخنة يعارض الهدف منها

اعتبر سعد الغانم أن وزارة البلدية من بين الوزارات الهامة التي يجب أن يتاح للناس معرفة أرقام هواتفها الساخنة بسهولة وأن تكون الوزارة أكثر حرصاً على أن تكون معروفة لديهم، مضيفاً أن إدارة الحماية بالوزارة على سبيل المثال تضم نحو 650 موظفاً معنيين بالتعامل مع أي شخص يرمي مخلفات في أي مكان بالبر في مختلف أنحاء الدولة وبالطبع فإنه لا يمكنهم بمفردهم مراقبة البيئة البرية إذا لم يكن هناك تعاون بينهم وبين الجمهور فإذا كان الجمهور لا يعرف أرقام هذه الإدارة فكيف يتسنى لهم إبلاغها بأي مخالفات يشاهدونها وإلى من يتحدث ؟.

وأضاف مثال آخر على أرقام الخطوط الساخنة المجهولة وهي الخاصة باستعلامات مطار حمد الدولي ففي المطار على سبيل المثال خدمة خاصة بالمعاقين حيث يمكن للشخص ذي الإعاقة أو أسرته الاتصال بهم قبل السفر بيومين وعندما يصل إلى المطار في يوم السفر فإنه سيجد موظفين معنين باستقباله هو وأسرته ويتم اصطحابهم إلى غرفة خاصة بالمطار مزودة بكل ما يحتاجه الطفل المعاق.

وتساءل الغانم: كم عدد الأشخاص الذين يعرفون عن هذه الخدمة ورقم هاتفها ؟ وأجاب: لا شك أنهم قلة قليلة على الرغم من كثرة أعداد المعاقين عندنا، والسؤال لماذا لا تبذل الجهة المعنية قدراً من الجهد لتعريف الناس بتلك الخدمة وبأرقام هاتفها؟.

وأكد أنه لا توجد وزارة أو جهة في الدولة إلا ولديها خطوط ساخنة حتى منظمات المجتمع المدني ولكن مع الأسف أرقامها غير معروفة إلا للقليل من الناس ومن هذه الجهات أيضاً كهرماء فعلى الرغم من أنها معنية بطوارئ الكهرباء والماء إلا أن الغالبية من الناس لا يتصلون إلا على الرقم 999 فأين إذن رقم طوارئ كهرماء؟.

وكذلك الحال بالنسبة للرقم 16060 الخاص بخدمة نسمعك بمؤسسة حمد الطبية و107 الخاص بخدمة مراجعي المراكز الصحية «حياك» والخط الساخن لوزارة التعليم والتعليم العالي «يا عونك»155 ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) 919

إبراهيم جاسم:

قصور جهود التوعية بالخطوط الساخنة

قال إبراهيم جاسم إن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع يعتمدون على الخط الساخن 999 وهم لا يعرفون وسيلة غيره للاستعلام أو طلب أي خدمة.

وأضاف: لا شك أن هذا التعود يعتبر أبرز الأسباب التي تؤدي إلى مواصلة الكثير من الناس في الاتصال على 999 وقد ساهم قصور جهود التوعية من جانب الوزارات والجهات الأخرى المزودة للخدمة في الدولة مثل البلدية أو البيئة أو حمد الطبية أو أشغال أو الرعاية الصحية الأولية أو غيرها من الوزارات والمؤسسات في استمرار هذا النهج.

وعلى الرغم من أن 999 مخصص لنوعية معينة من البلاغات، الأمر الذي يشكل ضغطاً عليه بدون داعٍ في الوقت الذي ينبغي فيه أن يكون جاهزاً لاستقبال اتصالات أخرى.

متصل ب 999 يطالبهم بضبط الطيور المحلقة حول منزله

يتلقى قسم خدمات الطوارئ 999 عدداً كبيراً من البلاغات على مدار الساعة، إلا أنه مع الأسف هناك كم كبير من تلك البلاغات لا يرقى إلى مستوى الطوارئ ما يعكس عدم إدراك شريحة كبيرة من أفراد الجمهور للهدف من هذه الخدمة وكونها مخصصة للبلاغات الطارئة فقط. وعلى سبيل المثال فقد تلقى القسم بلاغاً من سيدة كانت تصيح في الهاتف وفي حالة ذعر تام، وعندما سألها منسوبو القسم عن الخدمة التي يمكن أن يقدمونها لها قالت إنها تريد دورية النجدة للإمساك بفأر دخل أفران الغاز وأنها لا تستطيع النوم طالما ظل الفأر داخل المنزل.

ومن مثل هذه النوعية من البلاغات أيضاً ما تلقاه القسم من شخص كان متواجداً في أحد الفنادق و واشتكى من تأخر موظفي الخدمة في إحضار الوجبات والمشروبات.. ودلل على ذلك بأنه ينتظر أكثر من نصف ساعة كوب العصير!.

كما يتلقى القسم بلاغات من أشخاص يعانون من مشكلات نفسية مثلما هو الحال بالنسبة لبلاغ تلقاه منسوبوه من شخص اتصل في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل يطالب بضبط الطيور المحلقة حول منزله والتي تمنعه من النوم والاسترخاء!.

كذلك قام أحد الأشخاص بالاتصال ب 999 ليلاً ليشتكي من رفض سيارة الإسعاف إعادته إلى منزله بعد توقيع الكشف الطبي عليه بالطوارئ وقال إنه لا يجد تاكسياً يعيده إلى منزله. وآخر شكا من أنه ذهب لأحد الأطباء فرفض الطبيب إعطاءه إبرة إنسولين.

كما يتلقى القسم اتصالات من أشخاص يسألون عن أرقام هواتف أشخاص آخرين أو أمور خاصة بجهات أمنية أخرى وهو ما يؤدي إلى شغل موظفي الخدمة وكذلك الخطوط عن تلقي اتصالات من أشخاص آخرين قد يكونون في حالات طارئة أكثر من هؤلاء المتصلين، يضاف إلى ذلك الاتصالات التي يتلقاها القسم من الأطفال حيث تترك بعض الأسر الهاتف في متناول أطفالهم فيقوم هؤلاء الصغار الذين لا تتجاوز أعمارهم الخمس أو الثلاث سنوات بالاتصال بالقسم للتسلية ويتسببون في شغل الموظفين.



سعيد المنصوري:

استجابة البلدية للبلاغات متأخرة

قال سعيد متروح المنصوري: رغم وجود خطوط ساخنة للعديد من الوزارات والمصالح الحكومية مثل كهرماء والبلدية وأشغال ومؤسسة حمد الطبية والرعاية الأولية وغيرها من الجهات إلا أن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع «مواطنين ومقيمين» عندما يتعرضون لموقف طارئ يتعلق بطبيعة عمل تلك الجهات فأنهم يسارعون بالاتصال على هاتف خدمة الطوارئ 999 على الرغم من وجود خطوط ساحنة خاصة بكل مصلحة من تلك المصالح والسبب من وجهة نظري هو عدم معرفة الكثير من أفراد المجتمع بأرقام هذه الخطوط

وأضاف: عندما يحدث معي موقف ما يتعلق بالكهرباء أو غيرها اتصل بخدمة 999 فيقوم المعنيون بها بتحويلي على الجهة المختصة ولست أنا الوحيد الذي يفعل ذلك بل هناك الكثيرون غيري يفعلون الشيء ذاته لا لشيء سوى أن أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بتلك الجهات غير معروفة بالشكل الكافي لدى قطاع عريض من الناس والسبب هو قصور جهود التوعية التي تقوم بها هذه الجهات في تعريف أفراد المجتمع بأرقام هواتفهم الساخنة.

وتابع: أعتقد أن هناك حاجة لأن تقوم تلك الوزارات بوضع أرقام هواتفها بين كل فترة وأخرى في الصحف وعبر وسائل الإعلام حتى يكون الناس على بينة بها.

وأكد أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بعدم كفاية طواقم العمل المعنية بالتعامل مع البلاغات الطارئة في عدد من الجهات ومن بينها البلدية حيث كثيراً ما تتأخر في الاستجابة للبلاغات المتعلقة بالأمطار والصرف الصحي، حيث قد يصل التأخير إلى نحو 10 ساعات.

وقال: في إحدى المرات تسببت مياه الأمطار في سقوط كابل كهرباء بالقرب من منزلي وعندما تأخر المعنيون بكهرماء في الاستجابة لبلاغي قمت بإحضار كرسي وجلست في الشارع بالقرب من الكابل حتى لا يتسبب في إلحاق ضرر بأحد المارة.