إعلان الجداول الأولية لمرشحي البلدي اليوم

الدوحة - قنا:
تعلن اليوم الأربعاء في كافة مقار الدوائر الانتخابية الجداول الأولية للمترشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورتها السادسة.
وبلغ عدد طلبات الترشيح التي تم تسجيلها خلال فترة تقديم طلبات الترشح في جميع الدوائر الانتخابية التسع والعشرين، (116) طلباً، منها (5) للسيدات.
وأكد العميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، نائب رئيس اللجنة الإشرافية على الانتخابات، أن العملية الانتخابية تسير على أكمل وجه وحسب الخطة الموضوعة لها من قبل اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ اعتباراً من اليوم بتلقي طلبات الطعون والتظلمات في قيد المرشّحين، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السابعة مساءً وتستمر العملية حتى 7 مارس المقبل.
وأوضح العميد المريخي أنه يحق لكل ناخب أو مرشّح في دائرته الانتخابية الطعن في المرشّح المقيد اسمه في كشوف قيد المرشحين الأولية، بشرط أن يكون الناخب أو المرشّح تابعاً للدائرة التي رشّح فيها المطعون فيه، وذلك عقب إعلان كشوف أسماء المرشحين في مقر الدائرة الانتخابية.
وأضاف أنه يحق لكل مرشّح تقدّم بطلب ترشح ولم يجد اسمه في كشوف قيد المرشحين الأولية التي ستعلن غداً في المقار الانتخابية، تقديم طلب تظلم إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات.
وأشار إلى أن اللجنة الإشرافية على الانتخابات ستعلن يوم 21 مارس المقبل عن الجداول النهائية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات المجلس البلدي المركزي المقرّرة في 16 أبريل من العام الجاري.
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