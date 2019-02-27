قطر واجهت الحصار بتطوير اقتصادها

الدوحة - الراية :

قال سعاد السيد محمد بن جاسم الكواري سفير دولة قطر لدى المكسيك إن الحصار على دولة قطر لم يتمكن من إضعافها، فقد شكّل حافزاً لتطوير الاقتصاد، والتوسّع في عدة مجالات منها الاكتفاء الغذائي.

وأشار سعادته في حوار مع صحيفة الإيكونوميستا المكسيكية إلى موقف قطر الداعي للحوار لحلّ الأزمة الخليجية، موضحاً أن الحوار المشروط من قبل دول الحصار هو الذي عطّل مساعي الوساطة الكويتية.

وحول تأثير الحصار الجائر المفروض على قطر من أكثر من 20 شهراً قال: تمكّنت قطر من تزويد البلاد بالموارد الضرورية عقب الحصار حيث أصبح الاعتماد الأكبر على موارد البلاد، وهذا أمر إيجابي لاقتصاد الدولة، كما ارتفعت هذا العام صادرات الدولة والتي تصل إلى مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى حرص قطر على حل شامل للأزمة الخليجية عبر الحوار، لافتاً إلى وضع دول الحصار شروطاً تعجيزية وتمس السيادة الوطنية مثل طلب إغلاق شبكة الجزيرة. وقال: لا يمكن لأي دولة ذات سيادة قبول هذه الشروط لأنها محاولة لتقويض حرية التعبير. وعلى الرغم من أن حكومتي الكويت والولايات المتحدة قد ساعدتا كوسيط في الأزمة، فإن دول الحصار مصرّة على عدم الحوار.

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وأكد أن هناك العديد من حالات انتهاك حقوق الإنسان التي أدى إليها الحصار حيث أجبرت دول الحصار المواطنين القطريين على العودة من قطر، ما أدى إلى انفصال العائلات، وحُرم الكثير من الطلاب القطريين من إكمال تعليمهم، وتم قطع العلاجات الطبية التي يتلقاها القطريون في دول الحصار. والكثير من القطريين كانوا مُجبرون على مُغادرة دول الحصار والعديد منهم لديه أملاك واستثمارات في هذه الدول.

ولهذه الأسباب، طلبت قطر من مُواطنيها العودة إلى البلاد لأنها لا تستطيع حمايتهم أثناء وجودهم في تلك البلدان، إلا أن قطر تسمح لمواطني جميع تلك الدول بالعيش في أراضيها.

وشدّد على أن الحصار الجائر لم يؤثر على مشروعات قطر لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. وقال: بحلول عام 2020 سيتم الانتهاء من الاستادات المونديالية الثمانية، أي قبل عامين من انطلاق كأس العالم.

وعن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين قطر والمكسيك قال: هناك إمكانات في قطاع الطاقة والزراعة، من الضروري إنشاء جسر جوي بين البلدين لنقل منتجات الأغذية الزراعية التي تهم قطر.