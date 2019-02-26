27 ألف زائر لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات

الدوحة - الراية :

شهدت فعاليات النسخة السادسة عشرة لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات التي اختتمت أمس إقبالاً جماهيرياً باستقبال أكثر من 27,000 زيارة . كما تميزت نسخة العام الجارى بأنها الأكبر من حيث المشاركة، حيث عرضت أكثر من 500 علامة تجارية تصاميمها، من 10 دول على مساحة 29.000 متر مربع.

كما شهدت مشاركة «مبادرة المصممين القطريين الشباب» للمرة الثالثة على التوالي حيث تم تخصيص جناح خاص لعرض منتجات وتصاميم 12 مصممًا ومصممة قطريين.

وأعرب السيد أحمد العبيدلي من المجلس الوطني للسياحة على هذا الحدث الاستثنائي عن سعادته بالنجاح الذي لاقاه المعرض هذا العام على مستوى المشاركات المحلية والعالمية، والإقبال الجماهيري، و التفاعل مع الفعاليات المصاحبة. مشيدًا بالمشاركات القطرية المختلفة سواء كانوا عارضين أو متحدثين في المنتدى، أو في ورش العمل».

أضاف: نعمل من خلال المجلس الوطني للسياحة على تعزيز مساهمة قطاع فعاليات الأعمال في تطوير قطاع السياحة وتعزيز الاقتصاد الوطني، نظراً لما يتميز به القطاع من مزايا متعددة من حيث زيادة معدل الإنفاق السياحي، ودعم قطاعات الطيران والضيافة والمواصلات وغيرها من القطاعات الشريكة.

وشهد منتدى معرض الدوحة للمجوهرات والساعات مشاركة قطرية وعالمية من خبراء ومصممين وأساتذة تاريخ وفنون في مجال صناعة المجوهرات والساعات، فيما ساهمت مساحة المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في منح متاجر المجوهرات الراقية في قطر فرصة عرض مجموعاتها المميزة في أجنحتها الخاصة، لتقدم للزوار رحلة ساحرة من الفن والأناقة والإرث العريق.

علي الفردان:

استقطبنا أرقى العلامات التجارية

أكد السيد علي الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الفردان: «إن مجوهرات الفردان حققت حضوراً استثنائيًا في النسخة السادسة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، حيث قامت بعرض العديد من القطع النادرة والراقية لأشهر العلامات التجارية التي قامت بتجهيز قطع مخصصة لدولة قطر، بالإضافة إلى تقديم تيفاني آند كو لأول مرة بالمعرض وذلك بالإضافة إلى العديد من المصممين الجدد لأول مرة في قطر وأشيد بجميع عملائنا والزوار الذين وقفوا إلى جانبنا لدعم وإنجاح معرض هذا العام».



نواف بن ناصر:

قطر وجهة رائدة للفعاليات الكبرى

‎ قال سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني: «نفتخر في المجوهرات الأميرية بالمشاركة الدائمة والحضور القوي في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات منذ تأسيس المعرض.

مؤكدًا الالتزام بدعم الفعاليات الوطنية المهمة والمساهمة في دعم ركائز الرؤية الوطنية 2030 التي تعمل على تنويع الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن المجوهرات الأميرية حققت مشاركة ناجحة وقدمت العديد من القطع الفريدة واللامعة من علامات تجارية دولية مرموقة، وستواصل هذا النهج لتقديم أجود المجوهرات الفخمة لعملائها القيمين في قطر.

ومع نهاية النسخة السادسة عشر، نتطلع إلى نسخة جديدة مماثلة في نجاحها للنسخ السابقة للتأكيد على مكانة قطر المهمة كوجهة رائدة في إقامة الفعاليات الفخمة في المنطقة».

بدر الدرويش :

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حريصون على دعم فعاليات المعرض

قال السيد بدر الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لفيفتي ون إيست، إن 2019 عام خاص لفيفتي ون إيست إذ نحتفل ب 70عاماً على تواجدها في السوق، نضيء فيها حياة العملاء القيّمين من خلال تزويدهم بأفخر العلامات التجارية في العالم وبتجربة لا تضاهى.

وأشار إلى القيمة الكبيرة للعلاقات القوية التي تربطنا بهذه العلامات التجارية قيمة مماثلة، أنشأنا من خلالها شراكات عديدة على مرّ العقود. فالثقة التي يضعونها فينا والتقدير الذي يكنونه لسوق الدوحة يتجليّان في جناح فيفتي ون إيست خلال معرض الدوحة للمجوهرات والساعات.

ولفت إلى استمرار النهج الراسخ في دعم المعرض والمشاركة الرئيسية فيه منذ بدايته، كجزء من التزامنا بتزويد عملائنا بالجودة العالية ووفرة الخيارات، واصلنا في بناء محفظتنا مع العديد من العلامات التجارية الجديدة هذا العام.

الماجد : منصة لتحفيز السياحة والتجارة

أعرب السيد جميل بن مهدي الماجد، نائب رئيس مجلس إدارة مجوهرات الماجد: عن سروره بالنجاحات والإنجازات التي تقدمها مجوهرات الماجد والتي تساهم بدورها في تعزيز السوق المحلي، مشيرًا إلى أن مجوهرات الماجد كانت من أول المؤسسين لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات. لافتًا إلى أنها تشهد زيادة في عدد الحضور والزوار كل عام. وأكد أن المجتمع القطري معروف بالذوق الراقي لذلك نجلب كل ما يناسبهم ويخطف أنظارهم، فمجوهرات الماجد معروفة بالحفاظ على الإرث التاريخي وتصميم المجوهرات من اللؤلؤ الطبيعي الذي تشتهر به دولة قطر. وقال إن معرض المجوهرات منصة أساسية تبرز الواجهة السياحية والتجارية لقطر و تعكس الرقي في ممارسة الأعمال والتسويق لها. معربًا عن سعادته بالمساهمة في الفعاليات التي من شأنها ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة لفعاليات الأعمال الدولية.

زريقات: الدعم الكبير وراء نجاح المعرض

أشاد السيد عون زريقات، الرئيس التنفيذي لعلي بن علي للمجوهرات بالدعم المستمر لنجاح المعرض الذي بات تألقًا مبهرًا عامًا تلو آخر. مشيرًا إلى أن «علي بن علي لكجوري» كانت من الشركاء الأوائل للمعرض منذ نسخته الأولى قبل ستة عشر عامًا، مرحّبا بأعداد الزوار المتزايدة في كل عام .

وأعرب عن سروره بتقديم علامات تجارية ومنتجات جديدة تعرض للمرة الأولى في الدوحة. كما أننا فخورون بجناحنا المميز لهذا العام، والذي تمّ تصميمه خصيصًا ليتخذ شكل قطعة الألماس، بالإضافة إلى أنه يضم أحدث تشكيلة من العلامات التجارية العالمية، من ضمنها مجوهرات بياجية، ومجوهرات سيفان بيساكي، وجيلان للمجوهرات».

السفير الهندي

تعزيز التبادل التجاري مع قطر



قال سعادة سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر، السيد ب.كوماران إن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات منصّة رائعة لأرقى ماركات المجوهرات في الهند لعرض الثقافة الغنية والإرث المتنوع لبلادنا.

وأعرب عن سروره بحجم الحرفية التي تظهر في القطع التي يعرضها المصممون الثلاثة عشر في مجموعاتهم المذهلة، وحجم التقدير الذي أبداه الزوار والحضور الدولي الذي زار الجناح.

أضاف: لطالما كانت قطر سوقًا دوليًا يدعم الفنون الهندية والمجوهرات، مشيرًا إلى أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يتيح للرعاة فرصة نادرة للتعرف على أحدث الاتجاهات والأساليب. مؤكدًا ثقته بأن حدثًا مقبولا كمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، سيخلق لنا فرصًا جديدة للتبادل التجاري والفني سيمكننا من الاستفادة منها».