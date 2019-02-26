قمة شرم الشيخ تتجاهل مقترحاً لدول حصار قطر

القاهرة - وكالات:

رفض الطرف الأوروبي، في القمة العربية الأوروبية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ بمصر، تعديلات اقترحتها البحرين والإمارات والسعودية ولبنان، وفضّل بقاء البيان الختامي للقمة على صيغته الأولى. وقال ممثل الوفد السعودي وزير الخارجية إبراهيم العساف: إن “الوفد قدم تعديلات على البيان الختامي لم يتم وضعها في البيان الموزع على الأطراف في الجلسة الختامية للقمة العربية الأوروبية”. وعلق الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بالقول إن الجامعة تلقت من البحرين والإمارات والسعودية ولبنان تعديلات مقترحة، لكنه أكد أن الطرف الأوروبي فضل بقاء البيان الختامي على صيغته الأولى.

وكان اللافت أن التعديل الذي تم تجاهله جاء من الدول التي تفرض حصاراً على دولة قطر منذ يونيو 2017، وتتعرض لانتقادات أوروبية مستمرة، كما أشار وزير الخارجية السعودية إلى أن التعديل تضمن اقتراحات لتعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي، وهو ما بدا أن أوروبا قد رفضته...وتدخل السيسي رئيس الجلسة الختامية بالقمة، قائلاً: “هل من ملاحظات أخرى؟”، قبل أن يجيب “إذن لا توجد ملاحظات يعُتمد (البيان المشترك)”.

ولم يوضح أبو الغيط ملاحظات البلدان الثلاثة، وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي تستضيف بلاده القمة: “لقد كان طبيعيًا أن تتنوع وجهات نظرنا خلال لقائنا الأول على مستوى القمة، في تشخيص أسبابها أو سبل التعامل معها”. وأضاف في كلمته بالجلسة الختامية التي نقلها التلفزيون الحكومي بالبلاد: “ما يجمع المنطقتين (العربية والأوروبية) أكبر بكثير مما يفرقهما”. وأوضح أن مشروع البيان “يعكس أبرز القضايا الاستراتيجية التي تهم الجانبين، منها تعزيز الشراكة الأوروبية، وتطوير التعاون بين الجانبين، وسبل مواجهة التحديات المشتركة، فضلا عن القضايا الإقليمية، وأخيرًا الاتفاق على إقامة القمة القادمة في بروكسل (العاصمة البلجيكية) في 2022”. وأضاف: “الآن مطروح عليكم النظر في هذا البيان.. فهل من ملاحظات علي البيان؟”.

ومساء الأحد، انطلقت أول قمة عربية أوروبية، بمنتجع شرم الشيخ، وسط إدانات دولية واسعة النطاق لتنفيذ القاهرة إعدامات متتالية بحق معارضين، وغياب نصف قادة وزعماء الدول العربية، مقابل حضور أوروبي واسع.