حماس: الإيهام بخوض عباس معركة ضد صفقة القرن تدليس وكذب

غزة - وكالات:

قالت حركة حماس أمس إن “إيهام شعبنا من قيادات فتح أن رئيس السلطة يتعرّض لضغوط ويخوض معركة لمواجهة صفقة القرن تدليس وكذب لا ينطلي على أحد”، على حد تعبيرها. واعتبر المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن تصريحات فتحاوية “محاولة لتجميل موقفه (الرئيس محمود عباس) المتسق مع صفقة القرن وفصل قطاع غزة عن الضفة”، مشيراً إلى أن “خطواته العقابية وإجراءاته الانفصالية ضد القطاع والعداء المتواصل للفصائل يبرهن ويؤكد ذلك”. وشدّد على أن “خروج آلاف الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة ظهر الأحد للمُطالبة برحيل عباس والتنديد بإجراءاته ضد القطاع المُحاصر دليل على فشله على مدار 13 عاماً، ويعكس حجم الأزمات التي أحدثها لشعبنا والانقسام الذي رسّخه بين الفصائل وفي المؤسسات الفلسطينية”. و​احتشد آلاف المواطنين في مدينة غزة لمطالبة الرئيس عباس بـ”الرحيل”، بدعوة من “الحراك الشعبي للإنقاذ الوطني”. وردّد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس عباس، وهتفوا: “غزة والضفة إخوان ارحل ارحل يا عباس”، ورفعوا لافتات كُتب عليها: “ارحل يا عباس”، و”يا حمد الله ويا عباس خبز الناس وأمن الناس هو الأساس”، و”يا عباس ارفع القيود عن حركة الأموال من وإلى قطاع غزة”. من جهة ثانية، قال خبير القانون الدولي أنيس قاسم ورئيس المؤتمر الشعبي العام لفلسطينيي الخارج: إن المُظاهرات التي خرجت في قطاع غزة اليوم ينبغي أن تُسجّل في ذهن القيادة الفلسطينية وذهن محمود عباس. وأضاف قاسم “لكن نحن أمام قيادة لا تشعر بنبض الشارع الفلسطيني وهي لا تستمع لقرارات السلطات الرسمية لمنظمة التحرير مثل المجلس المركزي والوطني الذين طلبوا من عباس وقف التنسيق الأمني لكنه ما زال ينسّق أمنياً ويعتبره مقدّساً. تابع: “الشعب الفلسطيني يتألم من سلوك قيادة السلطة ومحمود عباس، وهذه القيادة في وضع أصم بالنسبة لنبض الشارع الفلسطيني، وهناك حالة انفصام كبير بين القيادة والشارع”. ونبّه قاسم إلى أن قيادة السلطة تسير بالقضية الفلسطينية نحو الانتحار، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني في مرحلة شديدة الخطورة ويجب إعادة النظر في النهج الذي تسير عليه السلطة وعدم الانتظار طويلاً عليها. وطالب قاسم الفصائل الفلسطينية لأن تنسجم أفعالها مع أقوالها وأن تأخذ موقفاً جدياً ظاهراً وباطناً في معارضة السياسات المدمّرة لقيادة السلطة.