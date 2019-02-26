النائب العام يبحث مع مسؤولين برواندا تعزيز التعاون في محاربة الفساد

كيغالي - قنا:‏ اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد أمس، مع سعادة السيد ايفود اوزيمانا وزير الشؤون الدستورية والقانونية بجمهورية رواندا. وتعرّف سعادته من خلال عرض في الاجتماع على توزيع السلطات في رواندا واختصاصات المحاكم وأنواعها واختصاصات النيابة العامة والأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الفساد. كما اجتمع سعادة النائب العام مع سعادة البروفيسور شاياكا اناستاسه وزير الحكومة المحلية برواندا والذي قدم شرحاً مفصلاً عن تطور النظام القانوني والدستوري في بلاده والدساتير التي تبنتها منذ استقلالها، وتطور آليات محاربة الفساد ومستوى التطور في هذا المجال بسبب السياسات والاستراتيجيات المتبعة. واتفق الطرفان على زيادة التعاون في هذا المجال وتبادل الخبرات.

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