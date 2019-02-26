أمين عام الخارجية ووزيرة المرأة بالصومال يستعرضان العلاقات

الدوحة - قنا : اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، مع سعادة السيدة ديقة ياسين حاجي وزيرة المرأة وحقوق الإنسان بجمهورية الصومال الفيدرالية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، مع سعادة السيد داتوك سيد أبوبكر المحدزار العضو المنتدب في مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليًا. جرى خلال الاجتماع بحث التحضيرات المتعلقة باستضافة الدوحة للنسخة الرابعة عشرة، للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، هذا العام، وسبل تعزيز آفاق التعاون بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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