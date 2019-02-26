قطر أكثر قوة بعد الحصار

الدوحة - الراية :

أكد سعادة الدكتور عبد العزيز محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي أن دولة قطر بعد الحصار باتت أقوى مما كانت عليه قبل الحصار.

وأوضح في حديث مع وفد إعلامي ألباني يمثل مختلف أجهزة الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة في ألبانيا يزور البلاد حاليًا، للاطلاع على ما حققته قطر من إنجازات في مختلف المجالات ولمد جسور التعاون بين البلدين .. أوضح أن دولة قطر صغيرة المساحة قليلة السكان لكنها تلعب دورا كبيرا في صناعة السلام..وكان لها دور كبير في تحقيق السلام في أفريقيا كما بالسودان ..واستطاعت أن تجمع جميع الأطراف على طاولة المفاوضات . وكذلك عملت على جمع الإخوة اللبنانيين بعد الحرب الأهلية.

وتناول آثار الحصار الجائر الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر لافتًا إلى أنه لأول مرة في تاريخ المنطقة تقوم دول بحصار دولة جارة .. وركز على الآثار الاجتماعية للحصار وانعكاساتها على المجتمع الخليجي بشكل عام.. مبينًا ما اتخذته دول الحصار من طرد الطلبة القطريين وسحب طلابهم من الجامعات القطرية وسحب موظفيهم بحجج واهية وشروط غير واقعية تمس السيادة القطرية..

وقال : بعد الحصار أصبحت قطر أكثر قوة فقد كنا نعتمد على استيراد الدواء والغذاء من تلك الدول بنسبة 95% أما الآن وبعد سنة ونصف السنة بتنا نوفر 75% من حاجتنا الدوائية والغذائية ومن المتوقع أن نبدأ التصدير العام المقبل. فقد وصلت نسبة النمو في المصانع أكثر من 14% . ولقد أصبحت قطر أكثر قوة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

Advertisements

وأجاب د. الحر على أسئلة عدد من رؤساء التحرير المشاركين في الوفد والتي تناولت الحصار وآثاره.. ووصف العلاقات القطرية الأمريكية في رده على سؤال من رئيس تحرير صحيفة ألبانية..أن العلاقات القطرية الأمريكية علاقة استراتيجية.مبينًا أن دولة قطر والولايات المتحدة شريكان في الحرب على الإرهاب في المنطقة وأن قطر وقعت اتفاقية مع واشنطن لمكافحة دعم الإرهاب .. وهناك حوار قطري أمريكي دائم. وبين أن قطر تستضيف أكبر قاعدة أمريكية وأن هناك تعاونا ثنائيا قويا في مجالات مختلفة.

وفيما إذا كان يرى في الأفق حلاً قريباً للأزمة. قال لا يوجد حل قريب.مبينًا أن قطر تفتح الباب للحوار وأن نأتي جميعًا إلى طاولة المفاوضات دون أية شروط.

وفي رده على سؤال حول مطالبة دول الحصار بقطع العلاقات مع إيران قال: هذا أمر مثير للدهشة فبينما تقيم دولة الإمارات علاقات اقتصادية كبيرة مع طهران تدعونا إلى قطع علاقتنا معها .. مشيرًا إلى أن قطر وإيران بينهما شراكة استراتيجية وشريكان في أكبر حقل غاز.

وتحدث عن قناة الجزيرة التي غيرت الصورة النمطية للإعلام وقال إن مطالبة دول الحصار بإغلاقها يتنافى مع كل القيم والمبادئ مشيرًا إلى أن الجزيرة قناة ليست لقطر فقط بل للعرب والعالم.