قطر تستضيف جولة محادثات جديدة بين أمريكا وطالبان

الدوحة - قنا:

استضافت دولة قطر، أمس، جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة «طالبان» الأفغانية، استكمالاً لجولة المحادثات السابقة بين الطرفين التي جرت خلال الفترة من 21 إلى 26 يناير الماضي، والهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان. وترأس المحادثات سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، وسعادة السيد الملا عبدالغني برادر نائب قائد حركة «طالبان» للشؤون السياسية رئيس مكتب حركة «طالبان» السياسي، وسعادة السيد زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان.

ورحبت دولة قطر، التي تتولى دور الوساطة، بجولة المحادثات الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية و»طالبان»، واعتبرتها تطوراً مهماً في محادثات السلام في أفغانستان، وعبّرت عن الأمل في أن تحقق المحادثات النتائج المرجوة منها لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.