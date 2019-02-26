مطلوب استراتيجية للحد من المخالفات البيئية

كتب - إبراهيم صلاح:

أكد عددٌ من الخبراء ضرورة وضع استراتيجية للحدّ من المخالفات البيئيّة والتعديّات على الروض والبر ونشر التوعية بأهمية المحافظة على البيئة وترشيد استهلاك الموارد العامّة وحفظها للأجيال القادمة، وعدم الاكتفاء بالاحتفال بيوم البيئة القطري، وتحويل الاهتمام بالبيئة إلى أسلوب حياة يستمرّ على مدار العام، خاصة في ظل زيادة معدّل المخالفات البيئيّة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة عمرانيّة.

وقال هؤلاء في تصريحات خاصّة ل الراية إن الاحتفال بيوم البيئة القطري مناسبة لوضع آليّات مستحدثة للقضاء على التحديات العديدة التي نالت من القطاع البيئي في ظل التنمية السريعة التي تشهدها البلاد، ووضع حلول للحدّ من المخالفات البيئية الصريحة التي تزيد يوماً بعد آخر، لافتين إلى ضرورة إعداد كتيب إلزامي به القوانين والمخالفات البيئيّة يفرض على الشركات تقديم التوعية البيئية للعاملين بها، وتكون الشركة هي المسؤولة أمام القانون في تحمّل مخالفات العمالة الخاصة بها، بالإضافة إلى ربط تجديد السجل التجاري للشركة بتعهّد خطي على الالتزام بتلك المعايير، وهو ما سيسهم في تقليل المخالفات البيئية للشركات، مشدّدين في الوقت نفسه على ضرورة التركيز في الحملات التوعويّة على الطلاب من مرحلة رياض الأطفال، ووضع مناهج تشجّع على الحفاظ على البيئة عبر إشراك الطفل في مسابقات وفعاليات تستهدف ترشيد المياه والكهرباء إلى جانب الزراعة وتعريفهم بعملية تدوير المخلفات المُختلفة؛ ما يؤثر بشكل كبير على رفع التوعية البيئيّة في الأسرة بشكل كامل.

محمد الكواري: زيادة مصانع تدوير النفايات

أكد المهندس محمد الكواري أهمية المحافظة على البيئة واتخاذ احتفال البلاد باليوم البيئي القطري فرصة لنشر المزيد من التوعية بالمخالفات البيئيّة التي انتشرت مؤخراً من فئة ليست قليلة في المجتمع.

وقال: لا يمكن أن ننكر الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة إلا أن المواطنين يأملون مضاعفة الجهود واستكمال النواقص في كل ما يتعلق بالبيئة من خلال التوعية في المقام الأول ومن ثم وضع مزيد من الحلول أمام الشركات في كيفية التخلص من تلك المخلفات إلى جانب تغليظ العقوبة على مكرّري المخالفات.

وأضاف: للأسف مؤخراً تمّ القضاء على العديد من الروض التي كانت موجودة من مئات السنين في وسط المناطق السكنيّة خاصةً المناطق التي تتواجد على طريق الشمال كمنطقة «الصخامة» والتي تم إزالة عدد كبير من الأشجار بفعل تخصيص أراضٍ للبناء في تلك المنطقة، لافتاً إلى انتشار مخلفات البناء في مختلف مناطق الدولة والتي لم تتخذ حلولاً صارمة للحدّ منها أو استغلالها بالطريقة المثلى، موضحاً أن كميات كبيرة من مخلفات البناء والبلاستيك لم يتم إعادة تدويرها، مُطالباً بالتوسعة في مصانع إعادة التدوير وإنشاء المزيد منها لتواكب عجلة التنمية.

فرج المري: طائرات لمراقبة البر



اقترح فرج المري على وزارة البلدية والبيئة العمل على تطوير آليّة رصد المُخالفين بالمناطق البريّة عبر استخدام الطائرات اللاسلكيّة والتي تعدّ وسيلة جيّدة للمساهمة في التعرّف على سائقي الشاحنات الذين يقومون بالتخلص من المخلفات في البر وذلك بعد إعطاء دورات تدريبيّة للمراقبين البيئيين لتعلم استخدام تلك الطائرات في تغطية أكبر مساحة ممكنة لرصد المناطق البريّة التي تزيد فيها مخالفات النظافة من قبل سائقي الشاحنات، مشيراً إلى أن الطائرات اللاسلكية منتشرة في الأسواق وتباع بأسعار مناسبة. وطالب بضرورة تشديد الرقابة على المناطق المُحيطة بمواقع الكسارات والشركات العاملة في مشاريع الطرق الحديثة، لمنع أي عمليات تعدٍ تتمثل في إلقاء المخلفات أو القيادة فوق المسطحات الخضراء، لافتاً إلى أن إهمال المناطق البريّة وتركها تحت رحمة سائقي الشاحنات يهدّد بتدمير مساحات خضراء واسعة في البر القطري.

د. سيف الحجري:

الجهود غير كافية لمواجهة التحديات البيئية

قال الدكتور سيف الحجري رئيس اللجنة الوطنية للرياضة والبيئة إن الجهود المبذولة من القطاعين الحكومي والخاص في حماية البيئة غير كافية لمواجهة التحديات التي تواجه البيئة وتسببت في تدمير العديد منها بسبب مخالفات قطاع كبير من المجتمع متمثل في شركات المقاولات ورواد البر والروض خاصةً على الصعيد التوعوي.

وقال: الدولة تخطو للأمام ولكن بنسبة لم تصل إلى ما نأمل إليه، خاصةً على الجانب التوعوي حيث ما زالت نسبة كبيرة من المجتمع تجهل كيفية حماية البيئة وتعمل على تدميرها بسلوكيات خاطئة وإن كانت غير متعمدة فضلاً عن إهدار للموارد العامة للبلاد في عملية عدم ترشيد المياه والكهرباء.

وطالب القطاعي الحكومي بالتركيز على الصناعة الخضراء لتدوير المخلفات واستغلال الاحتفال بيوم البيئة القطري في وضع تسهيلات أمام القطاع الخاص للتشجيع على إعادة التدوير وفتح مزيد من المصانع المتخصصة في إعادة تدوير مختلف أنواع المخلفات.

وأضاف: إلى الآن لا توجد جهة أو مصنع يقوم بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتي يكون مصيرها مجهولاً حتى الآن، مطالباً بالتوسعة وزيادة كفاءة مصانع تدوير المخلفات لتستوعب الكميات الكبيرة التي لم تستغل حتى الآن.

وأكد أهمية تنويع الحملات التوعوية الخاصة بكيفية المحافظة على البيئة لتخاطب كافة فئات المجتمع وتستقطب شرائحه بهدف غرس الثقافة البيئية لحماية موارد البلاد وحفظها للأجيال القادمة.

محمد الدرويش:

فتح باب التطوع لضبط المخالفين

أكد محمد سالم الدرويش أن المشاكل التي تواجه البر القطري تتطلب تضافر جهود عدد من الجهات المعنية للحد منها بعد أن ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة مشيراً إلى أن فكرة رصد المخالفات في الشوارع والمناطق السكنية عبر استخدام تقنيات حديثة تعتبر فكرة في محلها إلا أن المشكلة الأكبر التي تتعرض لها بيئتنا تتمثل في مخلفات الشاحنات داخل المناطق البرية والتي تفاقمت بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة بسبب التطور العمراني الكبير الذي شهدته البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى أن هناك خيبة أمل كبيرة لدى المواطنين الذين يزورن البر باستمرار بسبب انتشار المخلفات ومشاهدة التعديات الواضحة من قبل الشركات وأصحاب الشاحنات وبعض الزوار، لافتاً إلى أن البر أصبح من أهم المناطق السياحية الجاذبة للمواطنين في الموسم الشتوي لذا فمن المهم المحافظة عليه وتجنب الإضرار به.

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وشدد الدرويش على أهمية فتح باب التطوع للمواطنين الغيورين على بيئتهم سواء في المناطق البرية أو في الشوارع، ومنح من يريد تقديم خدمة للوطن صلاحية الضبطية القضائية وتحرير مخالفة لهؤلاء وذلك للحد من ظاهرة المخالفات التي أصبحت مزعجة مشيراً إلى أن فكرة وجود تواصل ما بين البلدية والداخلية في مسألة إرسال صور المخالفين يجب أن تطبق مع المواطنين بحيث يمكنهم إرسال المخالفة البرية بشكل مباشر إلى البلدية أو الداخلية إما عن طريق مطراش أو تطبيق البلدية.

مبخوت المري: كاميرات المراقبة تقلل المخالفات

أكد مبخوت المري أن استخدام التقنيات الحديثة في رصد مخالفات النظافة من الأفكار التي تحد من ظاهرة التخلص من القمامة في الشوارع رغم أن المشكلة الأكبر التي تواجهها الدولة تتمثل في انتشار المخلفات في المناطق البرية من قبل أصحاب الشاحنات وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود للقضاء على هذه الظاهرة المقلقة.

ودعا المري وزارة البلدية إلى تشديد الرقابة على المناطق البرية في الأوقات ما بين منتصف الليل حتى ساعات الصباح الأولى والتي تزيد فيها التعديات في المناطق البرية، مقترحاً استخدام التقنيات الحديثة عن طريق إنشاء أبراج مراقبة سهلة التركيب تحتوي على كاميرات مراقبة قادرة على تغطية مساحة كيلو متر مربع وذلك للحد من أي مخالفة يمكن أن تسببها الشاحنات أو زوار البر في دوس المسطحات الخضراء أو إلقاء المخلفات بصورة عشوائية.

د. يوسف الكاظم:

إعداد كتيب إلزامي للشركات بالقوانين البيئية

أكد الدكتور يوسف الكاظم الخبير والمستشار البيئي أهمية الاحتفال بيوم البيئة القطري كنوع من التذكير واستغلاله في وضع آليات مستحدثة للقضاء على التحديات العديدة التي نالت من القطاع البيئي في ظل التنمية السريعة التي تشهدها البلاد، ووضع حلول للحد من المخالفات البيئية الصريحة التي تزيد يوماً بعد يوم من قبل الشركات التنموية.

وقال: يجب أن تتبنى وزارة البلدية والبيئة استراتيجية جديدة للحد من المخالفات البيئية والبدء في إعداد كتيب إلزامي بالقوانين والمخالفات البيئية يفرض على الشركات تقديم التوعية البيئية للعاملين بها، وتكون الشركة هي المسؤولة أمام القانون في تحمل مخالفات العمالة الخاصة بها، بالإضافة إلى وضع شرط لتجديد السجل التجاري للشركة بتعهد خطي على الالتزام بتلك المعايير، وبالتالي ستنخفض المخالفات البيئية للشركات في الروض والبر والأراضي الفضاء في مختلف مناطق البلاد.

وطالب بالتركيز في الحملات التوعوية على الطلاب من مرحلة رياض الأطفال، ووضع مناهج للمحافظة على البيئة يهتم بالجانب العملي أكثر من النظري بهدف إشراك الطفل في المحافظة على البيئة ووضعه حامياً لها، عبر المسابقات التي تستهدف ترشيد المياه والكهرباء إلى جانب الزراعة وتعريفهم بعملية تدوير المخلفات المختلفة مما يؤثر بشكل كبير على رفع التوعية البيئية في الأسرة بشكل كامل.

بريك العضيض:

مطلوب آليات مستحدثة لضبط المخالفين

دعا بريك العضيض وزارة البلدية والبيئة إلى العمل على وضع آليات مستحدثة في عملية ضبط المخالفين الذين يتعمدون إلقاء المخالفات في البيئة وضبطهم بالإضافة إلى تغليظ القانون، مؤكداً أن المخالفات في حالة زيادة مما يتطلب تكثيف جهود المراقبين البيئيين في التركيز على مخالفات الشركات والتي تعد الأكثر ضرراً على البيئة من رصد مخالفات الرعي. وقال: يحدث في المناطق السكنية والروض والبر العديد من المخالفات بشكل يومي، في ظل غياب الوعي لدى فئة كبيرة من العاملين في الشركات وقيامها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وبالتالي الضرر تحول من المناطق السكنية إلى البر والروض.

وأضاف: لا توجد منطقة واحدة في البلاد فيها عمليات بناء إلا وتجد أطناناً من المخلفات موجودة في نفس المنطقة، الأمر الذي يعكس غياب الرقابة على عمليات البناء.

وطالب بتكثيف الحملات التوعوية واستغلال الاحتفال باليوم البيئي القطري في رصد التحديات وكيفية مواجهتها ووضع استراتيجية متكاملة الأهداف لمراجعة ما تحقق خلال الاحتفال باليوم البيئي القطري خلال العام القادم.

عبدالعزيز البوعينين: يجب رفع قيمة المخالفات البيئية

أكد عبدالعزيز البوعينين أن مشكلة التخلص من المخلفات أو الزيوت أو بقايا الأسمنت في المناطق البرية لا تقف عند تدمير البيئة فقط بل تتعدى ذلك إلى تحمل وزارة البلدية والبيئة لخسائر مادية كبيرة، مشيراً إلى أن تكلفة إزالة طن من مخلفات البناء في البر يمكن أن تتجاوز مبلغ ال 1000 ريال كقيمة لوقود الشاحنة و»الشيول» وأجرة الموظفين وقيمة استهلاك تلك الآليات.

وشدد على أن رفع قيمة مخالفة التخلص من النفايات والمخلفات في البر القطري إلى مبلغ يفوق ال 15 ألف ريال وتغليظ عقوبة مرتكبي هذه المخالفات لتصل للسجن إلى مدة 6 شهور سيحد منها بصورة كبيرة، لافتاً أنه قبل تطبيق مثل هذا القانون يجب أن يسبقه إطلاق حملة توعوية موجهة للسائقين في الشوارع ومناطق تجمعاتهم لتحذيرهم من القيام بهذه المخالفة وكتابة جميع التفاصيل مع العمل على تركيب لوحات إرشادية تحذرهم من القيام بالمخالفات.

ودعا إلى أهمية تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة القطرية في المجتمع للحد من بعض الظواهر الأخرى المتعلقة بالدخول إلى المناطق البرية والدوس على المسطحات الخضراء أو ترك مخلفات الكشاتة في المناطق البرية.