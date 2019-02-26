القوات البحرية تختتم تمرين موج البحر 14

الدوحة - قنا:
اختتمت القوات البحرية الأميرية تمرين «موج البحر 14»، حيث جرى الإيجاز الختامي للتمرين بمديرية العمليات والتدريب، بحضور العميد الركن «بحري» حمد محمد الدوسري المفتش البحري إلى جانب عدد من ضباط القوات البحرية.
واستمر التمرين على مدى واحد وعشرين يوماً، حيث نفذته القوات البحرية بالتعاون مع القوات الجوية الأميرية والقوات الخاصة المشتركة «القوات الخاصة البحرية».
وأوضح العقيد الركن بحري فلاح مهدي الأحبابي قائد التمرين، أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى مهارات القيادة والسيطرة، وذلك بتدريب القادة وهيئة الركن على تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات.
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