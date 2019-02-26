قطر شريك فاعل في مكافحة الإرهاب دولياً

إشادة دولية بجهود قطر في تجفيف منابع تمويل الإرهاب ومكافحة التطرف

تعاون قطري أمريكي في تبادل المعلومات حول الشبكات المالية الإرهابية

قطر دحضت مزاعم دول الحصار واتهاماتها الباطلة بدعم الإرهاب

دعم قطري لبناء قدرات دول المنطقة لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب

قنوات للتعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية

علاقات استراتيجية مع الدول الكبرى لتعزيز التعاون الأمني

كتب - محمد حافظ :

أكد اللواء عبد العزيز عبد الله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن قطر تبذل جهودًا جبارة لمكافحة الإرهاب والتطرف على كافة الصعد، ما جعلها تحظى بإشادة الدول الكبرى في كافة المحافل الدولية المعنية ببحث قضايا الإرهاب ومكافحة التطرف وتجفيف منابع تمويله. وقال اللواء الأنصاري، في حوار مع الراية : إن قطر أصبحت شريكًا استراتيجيًا للدول الكبرى الداعمة لجهود مكافحة الإرهاب في مجالات تحديد وتتبع وتبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات المالية الإرهابية وتنسيق الإجراءات المشتركة لمكافحة الإرهاب وتصنيف الأفراد والكيانات الممولة للأنشطة الإرهابية والإعلان عنها وفرض العقوبات بحقها، فضلا عن تقديم قطر الدعم لدول المنطقة التي تحتاج للمساعدة في بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب. وأكد أن قطر استطاعت أن تدحض كافة مزاعم دول الحصار وتؤكد أن الاتهامات الموجهة لها بدعم الإرهاب اتهامات باطلة ودعاوى زائفة دون دليل. ونوه بدور إدارة التعاون الدولي في أعقاب الحصار الجائر على قطر من خلال إيجاد قنوات للتعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية، بما يعكس الصورة المشرفة لدولة قطر في مختلف المحافل العربية والدولية علاوة على مد جسور التعاون الأمني مع كافة دول العالم وإقامة علاقات استراتيجية مع الدول الكبرى أثمرت العديد من اتفاقيات التعاون الأمني في شتى القطاعات ..

وإلى تفاصيل الحوار:

• بداية ماذا عن الجهود التي تبذلها قطر لمكافحة الإرهاب والتطرف؟

قطر تبذل جهودًا جبارة لمكافحة الإرهاب والتطرف على كافة الصعد ما جعلها تحظى بإشادة الدول الكبرى في كافة المحافل الدولية المعنية ببحث قضايا الإرهاب ومكافحة التطرف وتجفيف منابع تمويله .. كما أن قطر أصبحت شريكًا استراتيجيا للدول الكبرى الداعمة لجهود مكافحة الإرهاب في مجالات تحديد وتتبع وتبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات المالية الإرهابية وتنسيق الإجراءات المشتركة لمكافحة الإرهاب وتصنيف الأفراد والكيانات الممولة للأنشطة الإرهابية والإعلان عنها وفرض العقوبات بحقها، بالإضافة إلى تقديم قطر الدعم لدول المنطقة التي تحتاج للمساعدة في بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب.

• وهل استطاعت مزاعم دول الحصار تقويض جهود قطر في مكافحة الإرهاب؟

على العكس تمامًا .. نجحت قطر في أعقاب الحصار الجائر عليها في توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب، أهمها الاتفاقيات التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتمثل تأكيدًا لجهودها المتواصلة لمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع التطرف العنيف بكافة أشكاله، ما يؤكد موقف قطر الداعم لمكافحة الإرهاب ويدحض مزاعم دول الحصار .. الاتفاقية مع الجانب الأمريكي تضمنت تبادل الخبرات الأمنية وتبادل المعلومات وأمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال وأمن الطيران والأمن السيبراني وبناء القدرات القضائية، فضلا عن إنشاء نظام مالي محكم يحكم تمويل الإرهاب بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الملزمة لكافة دول العالم، كما نجحت قطر في توقيع سلسلة اتفاقيات مع الولايات المتحدة أعقبتها باتفاقيات مع فرنسا وتركيا والصين، للتعاون في مجالات مكافحة تمويل الإرهاب والأمن والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات.

• مزاعم دول الحصار .. هل أثرت على سمعة قطر الدولية؟

مطلقا .. لأن قطر تمتلك من الأدوات الدبلوماسية والعلاقات الدولية ما يجعلها قادرة على إثبات مواقفها وتأكيد ثوابتها السياسية، لكن بعض دول الحصار باتت هي المتهم الأول في دعم وتمويل الإرهاب ولديها ثغرات كبيرة في أنظمتها المالية تسمح باستغلالها في دعم وتمويل الإرهاب خاصة أن هناك أدلة كثيرة تثبت تورط هذه الدول في دعم أنشطة وجماعات إرهابية، وكثير من الأفراد والمؤسسات في تلك الدول مدرجون على قوائم الإرهاب عقب ثبوت إدانتهم في عمليات إرهابية أو تمويل جماعات متطرفة وأنشطة إرهابية.

• وماذا عن العلاقات القطرية الأمريكية في هذا الشأن؟

Advertisements

العلاقات مع الجانب الأمريكي علاقات شراكة استراتيجية بين حليفين تستهدف تعزيز التعاون في المجالات التي توفر أكبر فائدة متبادلة وعملية للبلدين ولا تزال قطر والولايات المتحدة ملتزمتين بالحوار والتعاون طويل الأمد فيما يتعلّق بالقضايا السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بكافة أشكاله ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال خطط عمل مشتركة بين الجانبين وتعزيز الشراكة الأمنية ومكافحة الإرهاب للقضاء على الإرهاب والتطرف العنيف، علاوة على دعم الاستعدادات الأمنية القطرية لاستضافة مونديال قطر لكرة القدم 2022 .. الحوار الاستراتيجي السنوي بين الجانبين القطري والأمريكي يبرز قوة العلاقة الثنائية وحجم التعاون المشترك بين قطر والولايات المتحدة .. الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الثاني الذي عقد مؤخرًا في الدوحة حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى التعاون في كافة المجالات خصوصًا الأمني ومكافحة الإرهاب وتمويله.

• وبالنسبة لدعم قطر بعض الدول لتمكينها من القضاء على الإرهاب؟

قطر لا تعمل في مجال مكافحة الإرهاب منفردة وإنما ضمن منظومة دولية وفقا للمعطيات والقوانين المعمول بها، كما أن قطر وقعت خلال منتدى الدوحة اتفاقيات لدعم عمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بما في ذلك جهوده لمساعدة بعض الدول والمجتمعات التي تعاني من الإرهاب، وذلك ضمن جهود قطر ومسؤولياتها الدولية والإنسانية لدعم الأمن والسلم الدوليين .. قطر تعمل على مساعدة تلك الدول لتوفير مناخ اجتماعي واقتصادي من خلال مساعدة الحكومات والشعوب في تلك الدول بتوفير برامج تعليمية وإيجاد فرص عمل بما يساعد على اقتلاع جذور الإرهاب في تلك الدول وسد كل الثغرات التي ينفذ منها الإرهابيون للترويج لأفكارهم المتطرفة، علاوة على تدريب القانونيين لإيجاد قانون صارم يكافح جرائم الفكر المتطرف والإرهاب والعمل على إيجاد فرص العمل للشباب ضمن تلك المبادرات.

• وكيف تتم مواجهة نزوح الإرهابيين من مناطق النزاع؟

هناك تحد كبير يواجه المجتمع الدولي حاليًا وهو هروب الإرهابيين من مناطق النزاع في سوريا والعراق عقب هزيمتهم وتضييق الخناق عليهم في تلك الدول، وبالتالي يلجأون للانتشار في دول أخرى، ما يشكل خطرًا على هذه الدول ويتطلب تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهابيين النازحين من مناطق النزاع وصد هجماتهم من خلال تعزيز التعاون الأمني المشترك على صعيد تبادل المعلومات وتعزيز أمن الطيران والمطارات وتعزيز الأنظمة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي للجرائم السيبرانية ورفع المستوى الفني والتقني والبشري لبناء القدرات وتركيز الدولة على تطوير القوانين وتأهيل الكوادر القضائية من خلال النيابة العامة.

• وماذا عن جهود إدارة التعاون الدولي في هذا الصدد؟

دور إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية تعاظم بشكل كبير في أعقاب الحصار الجائر على قطر من خلال إيجاد قنوات للتعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية بما يمكن من إيصال الصورة المشرفة لدولة قطر في مختلف المحافل العربية والدولية علاوة على مد جسور للتعاون الأمني مع كافة دول العالم وإقامة علاقات استراتيجية مع الدول الكبرى أثمرت العديد من اتفاقيات التعاون الأمني في شتى القطاعات التي شملت كافة أوجه التعاون التي يمكن وضعها موضع التنفيذ، لا سيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات ومكافحة الجرائم السيبرانية والعابرة للحدود ومكافحة المخدرات والإرهاب، بما ينعكس على تلبية أهداف وزارة الداخلية في بسط الأمن في ربوع البلاد.

• وبالنسبة لاستعدادات قطر لمونديال 2022 ؟

فيما يتعلق بالاستعدادات لمونديال كأس العالم (قطر 2022)، تعمل الإدارة وفق المنظومة الأمنية للدولة التي تستهدف تأمين نهائيات كأس العالم على مستوى كافة القطاعات الأمنية ضمن باقي استعداداتها في المجالات الأخرى لتنظيم نسخة استثنائية لكأس العالم تفخر بها قطر ويفخر بها كل العرب .. قطر نجحت في توقيع العديد من الاتفاقيات التي تستهدف تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات والتدريب مع العديد من الدول خاصة من سبق لها استضافة وتنظيم كأس العالم.

أغلب الاتفاقيات تم توقيعها بالتنسيق مع اللجنة الأمنية للمونديال وتتعلق بالتدريب وتبادل المعلومات الأمنية وتأمين الملاعب والسيطرة على الحشود والتعامل مع الجمهور وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بالجانب التقني وتطوير العنصر البشري بهدف تأمين بيئة آمنة قبل وخلال وبعد انعقاد كأس العالم 2022.. قطر كانت موفقة في إسناد تنظيم كأس العالم لها مبكرًا ما جعلها تستفيد من خبرات الدول التي سبقتها في تنظيم المونديال بدءًا من جنوب أفريقيا والبرازيل ومؤخرًا روسيا، ما ضاعف من مستويات استعدادها وتدريب كوادر قطرية تدريبًا عمليًا انعكس على تعزيز قدراتهم الأمنية.