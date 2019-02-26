البرنامج الطلابي يرفع شعار الأمن الغذائي

كتبت - هبة البيه:

طرحت 13 مدرسة مشاركة فى مسابقة المنتج الزراعي المميز من مدارس قطر إنتاجها الطازج من الخضراوات في سوق المزارعين بالمدينة التعليمية وذلك في إطار البرنامج الطلابي حول الأمن الغذائي الذي تنظمه حديقة القرآن النباتية.

وأكد عدد من طلبة و طالبات المرحلة الثانوية ل الراية على أهمية غرس حب الزراعة في نفوس الشباب وتحفيزهم على الإنتاج والاعتماد على الذات وأن يعتادوا على فكرة أن يأكلوا مما زرعوا، لافتين إلى أن نشر هذه الثقافة يساهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة وخدمة الوطن في هذا المجال.

وأشاروا إلى ضرورة تعميم التجربة على المدارس وتعزيز ثقافة الإنتاج والاكتفاء الذاتي في المجتمع ونشرها على أوسع نطاق في المجتمع من خلال الطلاب وأولياء أمورهم، موضحين أنه عقب الحصار زاد الاهتمام بالزراعة حتى إن الكثيرين بدأوا بالزراعة في بيوتهم وإنتاج احتياجاتهم من الخضراوات.

وأوضحوا أن تفاعل الطلاب مع المجتمع عبر عرض المنتجات التي زرعوها يرسل رسالة مفادها أنهم مستعدون لتحقيق الأمن الغذائي في المجتمع وتلبية النداء الوطني لتعزيز قيمة الأمن الغذائي في المجتمع وأنهم جيل المستقبل تعلموا كيفية مقاومة التحديات التي تواجه البلاد، ونأمل أن يخرج من بينهم مستثمر في المجال الزراعي في المستقبل، وأن نغرس لديهم حب الزراعة والحفاظ على المنتجات.

طالبات ومنسقات مدرسة الكوثر الثانوية: فرصة لجني بذور الهمة والاعتماد على الذات

قالت الطالبة غادة محمد النابت – طالبة بمدرسة الكوثر: إن البرنامج علمنا كيفية الزراعة وشجعنا على تطبيقها في منازلنا والتعرف على أنواع التربة وكيفية جعلها صالحة للزراعة فضلاً عن التعرف على عناصر التسميد وكيفية رعاية النباتات وحمايتها، مشيرة إلى أنها بداية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتعود على هذه الثقافة. لافتة إلى أنها تعلمت الاعتماد على الذات وإنتاج عدد من المحاصيل التي نقوم باستخدامها في المنزل مثل الطماطم والبروكلي، فقد رفعنا شعار «كوثريات ونفتخر» لأننا قمنا بتغطية احتياجنا الشخصي من عدد من المحاصيل الزراعية وننقل التجربة لباقي الطالبات، مشيرة إلى زيادة الاهتمام بزراعة الروض عقب الحصار تمهيداً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن جانبها أكدت منى الصوفي - منسقة الأحياء بمدرسة الكوثر الثانوية : إن انضمام مدرسة الكوثر الثانوية لبرنامج الأمن الغذائي التابع لحديقة القرآن النباتية يعتبر فرصة عظيمة وإنجازًا يشد من السواعد الكوثرية لجني بذور الهمة والاعتماد على الذات بهدف حصاد ثمار الاكتفاء الذاتي وخدمة الوطن الذي يستحق المزيد من العطاء والتضحية.

عبد الرحمن النعيمي: ثقافة الزراعة انتشرت بشكل كبير بعد الحصار

قال عبد الرحمن النعيمي - مدرسة عمر بن الخطاب : إن مساهمتنا في زراعة المحاصيل الزراعية داخل مدرستنا ومشاركتنا في برنامج الأمن الغذائي يشجعنا على أن نكون مواطنين فاعلين في المجتمع وأن يكون لنا دور في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي على الصعيد الشخصي ومن ثم تعميمه على البلاد. وأضاف: تعلمنا كيفية زراعة الفواكه والخضراوات بشكل صحيح والاعتناء بهم وطرق الري المختلفة والزراعة المتطورة واستخدام الإمكانيات المتاحة للزراعة وتغذية النباتات، لافتاً إلى أننا نسعى للحد من الاستيراد المنتجات الزراعية فأصبحت ثقافة الزراعة منتشرة في قطر خاصة بعد الحصار. وتابع: فالكثير من المواطنين بدأوا بزراعة العديد من المنتجات في المنازل ويقومون بإنتاج غذائهم بأيديهم، وهو ما نسعى لتحقيقه على أن يبدأ كل فرد بنفسه إلى أن تعمم الثقافة على المجتمع بأكمله.

طالبات ومشرفات مدرسة دخان الثانوية:

طبقنا التجربة في حدائق منازلنا

قالت ديما حمد الدوسري – مدرسة دخان الثانوية : تعلمت كيفية الزراعة وطرق استصلاح التربة وغرس البذور فضلاً عن كيفية الاعتناء بالنبات إلى أن ينمو وصولاً لمرحلة الحصاد التي تتضمن العديد من المراحل، لافتة إلى أن برنامج الأمن الغذائي والمشاركة في المسابقة قد ساهم في زيادة حبي للزراعة وهذا المجال.

وتابعت : إن هذا النشاط دفعني لتجربة الزراعة في المنزل بنفسي، مشيرة إلى أنها قامت بالمشاركة في زراعة الباذنجان والملفوف والقرنبيط والفراولة والطماطم والكرفس والكوسة والفلفل والبروكلي والخيار وعدد من الورقيات في المدرسة.

وقالت سحر بشناق – منسقة البحث العلمي بمدرسة دخان الثانوية : إن خطاب حضرة صاحب السمو وتوجيهاته بأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي ساهم في تشجيع الطالبات على المشاركة في هذا البرنامج وترغيبهم في الزراعة ونمى لديهم روح الفريق والتعاون لإنتاج منتجات ذات جودة، لافتة إلى أننا نسعى لنقل التجربة وتعميمها على كافة المدارس خاصة بعد نجاحها على مدار عامين، على أن يزيد الإنتاج كل عام عن العام السابق وتتكون لدينا خبرة أكبر.

فيما أشارت مريم هلال المنصوري – طالبة بمدرسة دخان الثانوية: إلى أهمية تعلم الزراعة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات والفواكه خاصة بعد الحصار فأصبح هناك ضرورة لعدم الاعتماد على أحد وأن نعتمد على أنفسنا في إنتاج احتياجاتنا من الغذاء.

وتابعت: إن المحاصيل الزراعية التي نقوم بإنتاجها تتميز بأنها عضوية خالية من المواد الكيميائية والمبيدات الضارة، مشيرة إلى أنهم تعرفوا على أنواع التربة خلال الورش التي حصلوا عليها فضلاً عن كيفية التفرقة بين كل ثمرة وأخرى ومدى احتياجها من الكالسيوم أو الفيتامينات بالإضافة لكيفية استخدام الأسمدة. وأضافت: أن تعلمها الزراعة شجعها على تطبيق التجربة في المنزل حيث قامت بزراعة بعض المنتجات في المنزل مثل النعناع والبصل وكذلك الورود.

خلف المهندي: تعلمنا طرق الزراعة الحديثة

قال خلف المهندي - مدرسة عمر بن الخطاب: لقد تعلمنا طرق الزراعة الحديثة، وسبل الري المختلفة، خاصة أننا بحاجة لأن نكون دولة منتجة وأن ننتج مانحتاجه ونقلل الاعتماد الخارجي على المنتجات الزراعية. وأضاف : إننا نسعى لتطبيق ما تعلمناه خلال ورش العمل على أرض الواقع سواء في الحديقة المدرسية أو الحديقة المنزلية، فمن يبدأ بتعلم الزراعة يغرس لديه حبها وهو ما نسعى لتعميمه على باقي زملائنا، مشيراً إلى أن ردود الأفعال على التجربة وعرض المنتجات كان مثمراً بشكل كبير وشجعنا على الاستمرار.

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مديرة وطالبات مدرسة الشحانية:

قادرون على الإنتاج رغم التحديات

أكدت هيا الدوسري، مديرة مدرسة الشحانية الثانوية للبنات، أن أهم رسالة نسعى لترسيخها لدى الفتيات أننا في قطر قادرون على أن نزرع ونوفر المحاصيل الزراعية رغم التحديات التي تواجهنا ونهدف لتوصيل رسالة للمجتمع عبر الطلاب أننا بإمكاننا تحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل.

وأشارت إلى أن المدرسة لديها اهتمام كبير بالزراعة فقد شاركنا منذ 7 سنوات في المعرض الزراعي الأول وشاركنا في الحدائق المدرسيّة وحصلنا على مراكز متقدّمة في المجال الزراعي، وبدأنا في تطوير أنفسنا وأن نهتم أكثر بالزراعة بالإضافة لعرض منتجاتنا في مشتل خاص نقوم باستخدامه في المدرسة، وبعد الحصار أصبحت هناك ضرورة لزيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية الزراعة والإنتاج وتخطي العقبات الخاصة بالأجواء المناخيّة. وتابعت: نقوم بتوعية الطلاب وأولياء الأمور وقمنا بإرسال رسائل وورش تدريبية للمشاركة في الزراعة ونعطيهم فكرة عن كيفية الزراعة والتسميد، والعديد من أولياء الأمور يشاركون بالفعل ويرسلون لنا منتجاتهم الزراعيّة ويهدونها للمدرسة لتشجيع الطالبات على حب الزراعة.

فيما قالت سارة فهد طالبة بمدرسة الشحانية: استفدت كثيراً من تعلم الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي خاصة أنه على كل فرد منا أن يبدأ بنفسه، وما تعلمناه من الورش التي حصلنا عليها من مسؤولي حديقة القرآن النباتيّة ساعدنا في تحقيق هذا الأمر، لافتة إلى أنها تعرفت على سبل عديدة لتأهيل التربة للزراعة وكيفية غرس البذور والري وموعد الحصاد والاعتناء بالنباتات.

وأشارت أسيل خالد اليزيدي، إلى أهمية دعم المنتجات الوطنيّة الزراعيّة وتشجيع أبناء الوطن للمساهمة في إنتاج منتجات زراعية مميّزة، لافتة إلى أنها تعلمت سبل الري بالرش والتنقيط وكيفية صناعة تربة حتى إن لم تتوفر لدينا مساحات خضراء عبر إعادة تدوير بعض المنتجات واستخدامها في الزراعة.

وأوضحت الطالبة أريج علي الرويلي، أهمية خلط الأسمدة وتحويل التربة الرمليّة التي تتمتع بها البيئة القطرية إلى تربة صالحة للزراعة، مشيرة إلى ضرورة إعادة تدوير بعض المنتجات البلاستيكية لاستخدامها في الزراعة، فضلاً عن سبل مختلفة ومبتكرة في الزراعة التي نسعى لتطبيقها في المنزل.

حسن الحداد: إنتاج محصول ذي جودة عالية

قال حسن الحداد، طالب بمدرسة حسان بن ثابت الثانوية، لقد تعلمت كيفية حماية النباتات من الأمراض التي قد تصيبها والاعتناء بها، كما تعرفت خلال البرنامج على طرق الري المختلفة وأنواع التربة وكيفية الزراعة السليمة لإنتاج منتجات زراعية ذات جودة عالية. وتابع: لقد حاولت تطبيق ما تعلمته على أرض الواقع، حيث قمت بزراعة الطماطم والفلفل في المنزل، وقمت بتسميد النباتات والري للحصول على منتجات جيدة، لافتاً إلى ضرورة تعميم مثل هذه التجارب، ناصحاً الطلاب بالمشاركة في هذا البرنامج والمسابقة في المستقبل لتعلم طرق الزراعة والري والتعرّف على عالم الزراعة الشيق. وأضاف: إن تعلمنا كطلاب كيفية الزراعة يساهم في تكوين جيل واعٍ بأهمية الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي في المجتمع بأيدينا والمشاركة في نشر هذه الثقافة.

شرين عليان: زرع ثقافة الإنتاج وتأمين غذاء صحي

قالت شرين عليان، مشرفة المشروع بمدرسة أم أيمن الثانوية للبنات: نسعى لغرس ثقافة حب الزراعة والاعتناء بالنبات لدى الطالبات، ونقوم بتطوير أدائهن للحصول على محاصيل زراعية مميزة ونهدف لتوصيل رسالة أن نكون منتجين ونقوم بتأمين غذاء صحي بدون الحاجة للاستيراد من الخارج. وتابعت: نسعى لتحقيق الأمن الغذائي في الخضراوات والفاكهة على أن يكون لدينا إنتاج مميّز من المحاصيل الزراعية فضلاً عن أننا نزرع في أبنائنا حب الإنتاج والابتعاد عن ثقافة الاستهلاك، لافتة إلى ذلك فضلاً عن التوعية بنمط الحياة الصحي وتناول الخضراوات الصحيّة.

وأشارت إلى أن من بين المحاصيل الخيار والطماطم والبروكلي والكرفس والملفوف والورقيات وغيرها من المنتجات الصحيّة التي تساهم في تحسين الصحة وزيادة معدل الأيض والهضم لدى الأفراد.

طالبات مدرسة عائشة بنت أبي بكر: أحببنا فكرة أن نأكل مما نزرع

قالت عفراء المري، طالبة بمدرسة عائشة بنت أبي بكر: إن المشاركة في برنامج الأمن الغذائي ساعدتنا على التعرّف على عالم الزراعة وطرق الري وأنواع التربة والاعتناء بالنبات وكيفية حصاده وتسميده. وتابعت: إنها تقوم بالتطبيق العملي لما درسته في مزرعة المدرسة وكذلك في المزرعة الخاصة بالأسرة وأحببت فكرة أن نأكل مما نزرع ونشارك تجربتنا مع آخرين.

وقالت هميان ناصر المحمد، طالبة بمدرسة عائشة بنت أبي بكر، لقد عرفنا الكثير عن الزراعة وكيفية تخزين المياه والطرق المبتكرة في الزراعة وكذلك إعادة التدوير لبعض المنتجات المستخدمة في الري والأسمدة، ونهدف لأن نساهم في جعل مستقبل قطر أفضل وأن تصبّ هذه الجهود في صالح تحقيق الأمن الغذائي ومن ثم الاكتفاء الذاتي.

المهندس محمد حسونة:

2 طن إنتاج المدارس من الخضراوات

أوضح المهندس محمد حسونة، أحد المشرفين على المسابقة ومسؤول البستنة في حديقة القرآن النباتية بمؤسسة قطر، أن برنامج الأمن الغذائي هو برنامج تعليمي وتطبيقي ويتضمن مسابقة حول الأمن الغذائي وهي مسابقة شاركت فيها هذا العام 13 مدرسة منها 6 مدارس فتيات و7 مدارس بنين في كل مدرسة يشارك نحو 5: 7 طلاب حوالي 70 طالباً وطالبة، والعام الماضي شاركت نحو 14 مدرسة بواقع 80 طالباً وطالبة، ويبلغ إجمالي الإنتاج خلال المسابقة نحو 2 طن ونسعى أن يكون لدى كل مدرسة بيت محمي يقوم بإنتاج المحاصيل الزراعية على مدار العام وتعميم التجربة. وأشار ل الراية إلى أنه من المقرّر أن يتم إعلان المدارس الفائزة بأفضل 3 مزارع في المدارس المشاركة في المسابقة في يوم البيئة القطري 26 فبراير الجاري، ويشارك في لجنة التحكيم المستقلة ممثلة عن وزارة البلدية والبيئة إدارة الشؤون الزراعية وبوجود شركة من القطاع الخاص لتحكيم أفضل ممارسة زراعيّة.