قمة قطرية صومالية غداً

الدوحة - قنا: يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، غدًا الأربعاء في الديوان الأميري، أخاه فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، الذي يصل الدوحة اليوم الثلاثاء في زيارة عمل. وسيبحث سمو الأمير وفخامة الرئيس الصومالي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

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