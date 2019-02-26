صاحب السمو يهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني

الدوحة - قنا:‏ بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

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