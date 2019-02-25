بومبيـــو: أيــام مــادورو معــدودة

واشنطن - وكالات:

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ثقته بأنّ أيام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو “معدودة”، وسط الأزمة المتعلّقة بالمساعدات الإنسانية. وصرّح بومبيو لشبكة “سي إن إن” أنّ “التوقّعات صعبة. وتحديد الأيام صعب.. وأنا واثق من أنّ الشعب الفنزويلي سيضمن أن تكون أيام مادورو معدودة”. وأعلن بومبيو أن بلاده “ستتخذ إجراءات” لدعم الديموقراطية في فنزويلا، ودان أعمال العنف التي ترتكبها “عصابات” الرئيس الفنزويلي. وقال بومبيو على حسابه في تويتر “الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد هؤلاء الذين يُعارضون استعادة الديموقراطية بشكل سلمي في فنزويلا. الآن هو وقت التحرك لدعم احتياجات الفنزويليين اليائسين”. وأضاف “نتضامن مع هؤلاء الذين يستمرون بكفاحهم من أجل الحرية”. ودان بومبيو أعمال العنف التي ترتكبها “عصابات” مادورو ضد المدنيين، وذلك بعد مقتل شخصين وجرح أكثر من 300 آخرين في مواجهات بين أشخاص يحاولون إدخال مساعدات إلى فنزويلا من بلدان جارة وقوات موالية لمادورو تمنع إدخال هذه المساعدات. وأشار إلى أن “هذه الهجمات تسبّبت بحصول وفيات وإصابات”.

وقال: “نعرب عن تعاطفنا العميق مع عائلات الذين قتلوا بسبب هذه الأعمال الإجرامية، ونشاركهم مطالبتهم بالعدالة”. إلى ذلك دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أمس إلى السماح بدخول قوافل الشاحنات التي تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية للبلاد.