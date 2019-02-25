أنقرة: نقوم بأكبر عملية إنسانية في العالم بسوريا

أنقرة - موسكو - وكالات:

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن بلاده تقوم بأكبر عملية إنسانية في العالم بسوريا، في جرابلس وإعزاز والباب، على مساحة ألفي كيلومتر مربع. وأوضح صويلو خلال مشاركته في اجتماع مع ممثلي منظمات مدنية، أمس في ولاية طرابزون، شمالي تركيا أن تركيا تعمل على توفير الأمن والطمأنينة لعشرات الآلاف من الناس في تلك المناطق بسوريا، عبر جيشها وشرطتها ودركها، ومعلميها وأطبائها. وأكد أن تركيا ومن خلال مؤسساتها المختلفة، تحرص على شرح مفهوم الدولة ذات التقاليد الراسخة، لسكان تلك المناطق التي حرّرتها من المسلحين. ونوه صويلو بأن بلاده لم تقم بالاستعمار واستغلال الثروات مثلما فعل الغرب في إفريقيا.

وحول التنظيمات الإرهابية في المنطقة، أشار صويلو إلى أن الهدف من وراء تأسيس تنظيم داعش، هو تشويه سمعة الإسلام والمسلمين. وأشار إلى أن تنظيم /‏ب ي د/‏ هو امتداد سياسي لمنظمة بي كا كا الإرهابية الانفصالية، بسوريا، وهدفه واضح، ويتمثل في فصل تركيا عن محيطها من جهة الجنوب، عبر إقامة كيان يمتد من شمال العراق وحتى عفرين شمالي سوريا. وفي سياق متصل نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله لوسائل إعلام صينية وفيتنامية أمس: إن الشرطة العسكرية الروسية يمكن نشرها في “منطقة آمنة” مقترحة على طول الحدود الشمالية السورية مع تركيا. ومن غير المُرجّح أن يكون الاقتراح مُرضياً بالنسبة لأنقرة الحريصة على إقامة المنطقة لكنها أكدت على ضرورة أن تكون تحت سيطرة تركية مع نشر قواتها فقط هناك. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأنصاره في كلمة في يناير: إن بلاده لا تتوقع من حلفائها سوى الدعم اللوجيستي.

وكانت روسيا قالت: إن تركيا ليس لديها حق إقامة المنطقة دون طلب موافقة الرئيس السوري بشار الأسد والحصول عليها. ونُقل عن لافروف قوله أمس: إن القادة العسكريين في المرحلة النهائية من تحديد شكل المنطقة الآمنة، وإن أي قرار سيأخذ مصالح دمشق وأنقرة في الاعتبار بأقصى حد ممكن. ونُقل عنه قوله: “لدينا خبرة في دمج اتفاقات وقف إطلاق النار وإجراءات السلامة وإقامة مناطق خفض التصعيد بنشر الشرطة العسكرية الروسية.