حماة: 20 قتيلاً مدنياً بانفجار لغم

دمشق - وكالات: قتل أكثر من 20 مدنياً أمس إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش بعربة كانت تقلهم في طريقهم للبحث عن الكمأة في محافظة حماة في وسط سوريا. وقالت مصادر إعلامية نقلاً عن شرطة حماة: “إن لغماً أرضياً من مُخلفات تنظيم داعش الإرهابي انفجر بسيارة كانت تقل عمّالاً في منطقة وادي العذيب بريف سلمية يعملون في البحث عن الكمأة، ما تسبّب باستشهاد أكثر من 20 مدنياً”. وتكرّرت في هذه المنطقة في الآونة الأخيرة انفجار الألغام بالمدنيين خلال موسم الكمأة، وفق سانا، مع انصراف الكثير من الأهالي إلى جمع الكمأة في مناطق شاسعة، كانت تحت سيطرة التنظيم قبل طرده منها. وطردت القوات الحكومية في أكتوبر 2017 التنظيم من المنطقة، إلا أنه ترك خلفه حقولاً مزروعة بالألغام، تودي بحياة المدنيين.

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