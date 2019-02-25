حوادث الموت تلاحق مجدداً العمال الأجانب في أبوظبي

أبوظبي- وكالات:

توفي عامل من الجنسية الآسيوية وأصيب 3 آخرون بإصابات صنفت بـ “البليغة والمتوسطة” إثر سقوط رافعة في موقع بناية قيد الإنشاء، بمنطقة شاطئ الراحة أبو ظبي.

وأظهرت الحادثة مجدداً حدة تجاهل أصحاب شركات البناء والمقاولات في الإمارات متطلبات توفير جميع وسائل وأدوات السلامة في مواقع العمل والتأكّد من إجراء عمليات الصيانة الدورية للرافعات. وفتح الحادث الأليم ملف حقوق العمال وظروف العمل القاسية التي يواجهونها في الدولة جراء ضعف إجراءات السلامة المهنية وطول ساعات العمل وتدني الرواتب وتأخر دفعها لفترات تصل إلى أكثر من سنة وتكدّس عشرات العمال في مساكن تخلو من الحياة السليمة، بصورة دفعت منظمات حقوق الإنسان إلى انتقاد سجل الإمارات الحقوقي في هذا المجال، ووصف تعاملها مع هؤلاء العمال بأنه نوع من أنواع “العبودية” الحديثة، على حد قولها.

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وكانت الحملة الدولية لمقاطعة دولة الإمارات قد طالبت السلطات الإماراتية بالكشف الفوري عن ملابسات وفاة اثنين من العمال الآسيويين في مجمع تطوير جديد في الجانب الغربي من إمارة دبي. وقالت الحملة الدولية ومقرها باريس في بيان صحفي إنها تلقت تقارير من عمال شملت شكاوى عن حادث توفي فيه عاملان من سريلانكا في المجمع أثناء عملهما جراء سقوط مواد ثقيلة عليهما. كما تمّ إبلاغ الحملة بأن السلطات الإماراتية حذّرت العمال الذين شهدوا الحادثة بعدم التحدث عن حادث أو ذكره لأية أطراف أخرى (تحت زعم أن التحقيق مستمرّ). وقالت الحملة الدولية إن الحادث المذكور ليس معزولاً عن الآخرين، حيث قتل عدد كبير من العمال في حوادث مشابهة في الأعوام الأخيرة في الإمارات بما يمثل ظاهرة متكرّرة بشكل منتظم بسبب فشل الأنظمة الحكومية وعدم المساءلة، ودعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ تدابير فورية ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات بشأن العمال الذين ما زالوا يفتقرون إلى أساسيات متطلبات الصحة والسلامة المطلوبة في مجال البناء.

كما دعت الحملة الدولية الأمم المتحدة إلى تعيين مقرّر خاص من أجل الإشراف على أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بالعمال الآسيويين والأجانب في الإمارات بسبب الإساءات التاريخية التي تحدث في البلاد بانتظام. وشدّدت الحملة على أنها سوف تستمرّ في الدفاع عن حقوق العمال الأجانب في الإمارات في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات واسعة من حيث الأجور المتدنية والخضوع لممارسات العبودية مثل نظام الكفالة. كما كانت عبرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) عن صدمتها إزاء نشر مواطن إماراتي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحتجز فيه بشكل تمثيلي عمالاً هنوداً ويشترط إخراجهم بتشجيعهم منتخب الإمارات في مباراته ضد منتخب الهند ضمن بطولة أمم آسيا المُقامة في أبو ظبي.