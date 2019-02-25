أردوغان: لا أقابل شخصاً مثل السيسي

أنقرة - وكالات:

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما حادا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خلفية الإعدامات الأخيرة التي طالت تسعة معارضين أدينوا باغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وقال أردوغان في مقابلة أجرتها معه قناتا “سي.أن.أن تورك” و”كنال دي” الإخباريتان التركيتان مساء السبت إن السيسي منذ تسلمه السلطة في مصر أعدم نظامه 42 شخصا، كان آخرهم تسعة شبان، “وهذا لا يمكن قبوله” وأضاف أن جوابي لمن يسأل: لماذا لا تقابل السيسي؟ أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق. وتساءل الرئيس التركي: أين الغرب من هذا؟ هل تسمعون صوت الغرب؟ وهل فعل أي شيء حيال هذا الأمر؟. ولفت أردوغان إلى أن ما يسمى الاعترافات انتزعت تحت التعذيب من الشبان الذين أعدموا. واستشهد بأقوال أحد الشبان للقاضي، حول كيفية تعرضه للصعق الكهربائي، وأن كمية الكهرباء التي تعرض لها تكفي لإنارة مصر 20 عاما. وأشار إلى أن ذلك الشاب قد قال “أعطني صاعق كهربائي، وسأجبر أي شخص يقف معنا هنا في المحكمة على الاعتراف باغتياله الرئيس السابق أنور السادات”. ولفت أردوغان أنه مهما تذرع السيسي بأن الإعدامات تجري بأحكام القضاء، إلا أن الحقيقة هي أنه لا توجد انتخابات ولا قضاء مستقل في مصر، بل نظام سلطوي وشمولي تماما. وحول مسألة لقاء السيسي أضاف أردوغان “على الذين يلتقونه أن يدركوا أنه سيتم تقييمهم بشكل مختلف في التاريخ”. وتابع : شعب مصر بمثابة الروح والفؤاد منا، أما هو فلا إطلاقا. في الإطار ذاته وجهت الرئاسية التركية انتقادات لدول غربية وعربية على ضوء مشاركتها بالقمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد أيام من إعدام السلطات تسعة من معارضي الانقلاب العسكري. ونشر الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن تغريدة على حسابه في موقع تويتر تضمنت صورة للمعتقلين التسعة الذين أعدمتهم السلطات المصرية، وقال: الشبان التسعة الذين أعدمهم نظام السيسي الذي تشيد به دول غربية وخليجية. وأدانت منظمة العفو الدولية تنفيذ حكم الإعدام. وقالت في بيان إن إعدام أشخاص أدينوا في محاكمات أثيرت حولها ادعاءات بالتعذيب لا يمثل عدالة، بل هو شاهد على الحجم الكبير للظلم في البلاد.