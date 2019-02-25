التنمية تدعو الجمهور للاستفادة من الخدمات الإلكترونية

كتبت - منال عباس:

دعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الجمهور مواطنين ومقيمين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي وفرتها الوزارة، والتي ساهمت بشكل كبير في التخفيف على صالات خدمات الجمهور، ووفرت الوقت والجهد، باعتبار أنه يمكن للمستفيد طلب أي معاملة في زمن وجيز وهو في مكتبه أو منزله ويتم الرد عليه في الحال.

ونوهت الوزارة بأنه يمكن للموظفين تقديم طلب للحصول على نسخة إلكترونية من عقد العمل المصدّق من خلال موقع الوزارة، بالإضافة إلى طباعتها. وأشارت إلى أن هذه الخدمة تتيح أرشفة عقد العمل، مما يساعد الموظف على الحصول عليه في أي وقت دون مراجعة الوزارة. وأشارت إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي وفرتها الوزارة، والتي من بينها شهادة لمن يهمه الأمر لإثبات عدم العمل حيث تقوم إدارة القوى العاملة بتوفير خدمة الحصول وطباعة شهادة «لمن يهمه الأمر» لإثبات عدم العمل.

ودعت الوزارة الراغبين في طلب توظيف أن يتم ذلك من خلال البوابة الإلكترونية لنظام الترشيح للوظائف (للقطريين)، ويمكن للمواطنين القطريين الاطلاع على الوظائف الشاغرة التي تقدمها مختلف الجهات على البوابة الإلكترونية لنظام الترشيح للوظائف التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما يمكن للمواطنين القطريين متابعة حالة طلبات التوظيف التي قاموا بالتقديم عليها سابقًا على البوابة الإلكترونية لنظام الترشيح للوظائف التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

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كما دعت الوزارة السيدات اللواتي على كفالة ذويهن ويرغبن بالعمل في قطر، التقدم بطلب إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للحصول على ترخيص عمل، وأشارت إلى أنه يمكن للعمال الذين يعملون في الشركات والمؤسسات المختلفة في دولة قطر تقديم طلب بحث شكوى عمالية إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد دشنت مؤخراً موقعها الإلكتروني الجديد (https:/‏/‏www.adlsa.gov.qa)، والذي يمثل نافذة إلكترونية شاملة لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة بمختلف قطاعاتها وذلك لتحسين جودة الخدمات، وتسهيل المعاملات على المراجعين وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من خدمات ومعلومات. ويقدم الموقع الإلكتروني الجديد ما يقارب 102 خدمة من الخدمات الإلكترونية والاستمارات في قطاع التنمية الإدارية والعمل، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى نافذة خاصة بمعهد الإدارة العامة، ويشتمل الموقع الجديد على القوانين ذات صلة بالوزارة مثل قانون العمل، قانون الموارد البشرية، قانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى جميع القوانين التي تخضع تحت مظلة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما أن الموقع متوافر باللغتين العربية والإنجليزية، ويتميز بسهولة التصفح والاستخدام، وسرعة الوصول إلى المعلومات، مما ييسر على المستخدم التعامل مع الموقع، بالإضافة إلى توفير نافذة خاصة للتواصل مع الوزارة بالمقترحات والملاحظات لمستخدمي الموقع.

ويتضمن الموقع القطاعات الأربعة وهي التنمية الإدارية ويختص بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات. ويضم قطاع التنمية الإدارية مركز نظم معلومات الموارد البشرية والذي يختص ببناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية لكافة موظفي الدولة، وربطها بالجهات، وتوفير هذه البيانات لخدمة أهداف وغايات التخطيط واتخاذ القرار، وتخطيط وتنفيذ برامج التحول الإلكتروني لعمليات الموارد البشرية، وتقديم الدعم الفني لإدارات الموارد البشرية بالجهات والتأكد من صحة البيانات، والمحافظة عليها، وإعداد وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة ببيانات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، واستخلاص المؤشرات الداعمة لعملية اتخاذ القرار فيما يتعلق ببيانات الموارد البشرية.