مركز ابن خلدون يبحث أزمة العلوم الاجتماعية

كتبت - هناء صالح الترك:

نظم مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر، ندوة المجلس الثاني، وتناولت موضوع «أزمة العلوم الاجتماعية في العالم العربي»، شارك فيها 6 متحدثين من كبار المهتمين بمجال العلوم الاجتماعية في قطر والعالم العربي، حيث ناقشوا الأزمة التي تمر بها العلوم الاجتماعية منذ تأسيسها في المنطقة العربية وإلى اليوم، وأدار الندوة الدكتور نايف الشمري، رئيس مركز ابن خلدون بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة قطر.

وتناول الدكتور ماجد الأنصاري، مدير إدارة السياسات بمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، موضوع العلوم الاجتماعية من الزاوية التطبيقية مطالباً المشتغلين بحقل العلوم الاجتماعية تقريبها من المجتمعات ونقلها من الجامعات إلى المجتمع الواسع كما هو حاصل في الولايات المتحدة والدول الغربية حيث تستفيد تلك المجتمعات من علماء النفس وعلماء الاجتماع في أمورها اليومية وتوظف الشركات المختصين الاجتماعيين والنفسيين في مجالات عملها لدراسة الجمهور، وتحويل علمهم إلى أشياء ملموسة يلاحظها المجتمع ومن شأن ذلك أن يحدث طفرة في مجال العلوم الاجتماعية.

من جهته أكد الدكتور عبد الوهاب الأفندي عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن أزمة العلوم الاجتماعية هي أزمة مزدوجة في المجالات السياسية والاجتماعية، كما أن هذه العلوم مجرد استنساخ للتجارب الغربية والتنكر للتراث العربي الإسلامي، وقدّم الإجابة على جملة من التساؤلات مثل السؤال المتعلق بمكانة الدين في البحث العلمي، وإسلامية المعرفة، وأسباب تأخر العرب في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.