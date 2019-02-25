صحتك أولاً تنظم يوم الحصاد في المدارس القطرية

الدوحة - الراية :

نظمت «صحتك أولاً» يوم الحصاد في البيوت الخضراء التي أنشأتها في المدارس القطرية، تحقيقاً لرسالتها المتمثلة في تدعيم الاستدامة وفي تشجيع أفراد المجتمع على تناول الأطعمة الصحية والطازجة.

وقد أقيم احتفال بجني طماطم «خير قطرنا» في مدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية للبنات، حضره مسؤولون من مؤسسة قطر، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة البلدية والبيئة، إكسون موبيل قطر، أوكسيدنتال للبترول قطر، ووايل كورنيل للطب - قطر. وتهدف «خير قطرنا» إلى غرس مبادئ الحياة الصحية والاستدامة في نفوس الطلاب وإلى تعريفهم بأهمية البيئة وعلى العمل اللوجستي والاقتصاد، وما يتخلله من زراعة البذور والاهتمام بالشتلات وجني المحاصيل وفرزها وإرسالها كمنتج مميز إلى السوبر ماركات المحلي.

وأكدت السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية لوزارة التعليم والتعليم العالي أن المُبادرة التي قامت بها «صحتك أولاً» هي نموذج للشراكة الفاعلة بين وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسات الدولة. كما بيّنت أن دعم الوزارة لهذه المُبادرة جاء من اهتمامها العميق بكل ما يُعزّز الوعي البيئي والصحيّ لدى أبنائنا الطلاب، وبناء الثقة بالنفس بأننا قادرون على أن نأكل مما نزرع، ما يُحقق قفزة نوعية في الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وليكون الطلاب فاعلين في البناء ومشاركين المزارع في الإنتاج والعطاء. وأشارت إلى أن تعريف الطلاب بأهمية الزراعة ومبادئ التغذية السليمة والطعام الصحي، أولوية تربوية، إضافة إلى توعيتهم بأهمية تناول الخضراوات الطازجة للحصول على صحة أفضل. وأن هذه المُبادرة هي المنطلق الأول لمُبادرات مُتعدّدة في مجالات الحياة كافة ما يعود بالنفع العام على الطلاب وعلى وطننا الحبيب قطر.

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وصرّح سعادة الشيخ فالح بن ناصر الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بأن يوم الحصاد الأول لمشروع البيوت الخضراء في المدارس القطرية يأتي تأكيداً على جديّة العمل بهذا المشروع وتأكيداً على أهميته. وقال: إن مُبادرة «خير قطرنا» المُنبثقة عن البيوت الخضراء ستساهم في رفد الأسواق المحلية بمختلف المنتجات الزراعية الطازجة التي يزرعها الطلاب وفي تعزيز مستوى الوعي لديهم بمفاهيم الإنتاج الزراعي وأهميته. ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون لتنمية وتطوير مثل هذه المشاريع في المدارس التي تدعم أهداف وزارة البلدية والبيئة بدعم وتعزيز الأنشطة والمشاريع التي من شأنها رفع مستوى الاكتفاء الذاتي لتحقيق الأمن الغذائي».

وقالت السيدة بثينة علي النعيمي، رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر: من المُلهم أن نرى التطور الذي حققته مُبادرة «خير قطرنا» منذ إطلاقها في العام الماضي. وأضافت: «يُعتبر الأمن الغذائي من الأولويات الرئيسية بالنسبة لقطر، ويسرنا دعم هذا البرنامج، والعمل جنباً إلى جنب مع الهيئات المحلية، وذلك في سبيل مساعي مؤسسة قطر الهادفة إلى تعزيز ثقافة جيل الشباب حول أهمية الاكتفاء الذاتي والغذاء الصحي. في نهاية المطاف، تعكس هذه المبادرة جزءاً من الجهود الجماعية للاستثمار في مستقبل قطر».

وقال السيد أليستير روتليدج، الرئيس والمدير العام في إكسون موبيل قطر: «يسعدنا أن ندعم فعالية «يوم الحصاد» التي أطلقها شركاؤنا في مُبادرة «صحتك أولاً»، وهي فعالية مثيرة وممتعة للغاية توفر لشبابنا تجربة تعلم قيّمة لا تقدر بثمن، كما تشجّع على تناول الطعام الصحي.