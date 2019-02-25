المريخي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية سلوفاكيا

الدوحة - قنا: تسلّم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد إيجور هايوتشيك سفير جمهورية سلوفاكيا «غير مقيم» لدى الدولة. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدًا تقديم كل الدعم له للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات. حضر تسليم نسخة أوراق الاعتماد عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

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