الخيارين يطمئن على التحضيرات لمونديال السنوكر

الدوحة - الراية :

عاد للدوحة مبارك الخيارين رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر بعد زيارة عدة أيام لتركيا بدعوة من الاتحاد التركي للبليارد والسنوكر للوقوف على آخر استعدادات الاتحاد التركي لاستضافة وتنظيم بطولة العالم للسنوكر التي تُقام في شهر أكتوبر القادم على مستوى منافسات «الرجال والماسترز والسيدات«، وهي بطولة تضم ثلاث منافسات في وقت واحد وهي أيضاً للفردي والمنتخبات.

وكانت زيارة الخيارين على هامش بطولة نظمها الاتحاد التركي في مدينة أنطاليا، وشارك في تتويج اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى، وأكّد أن الاتحاد التركي جاهز تماماً لتنظيم بطولة مثالية ولديه كافة مقومات النجاح من صالات للتدريب وللمُنافسات وفنادق لإقامة الوفود المشاركة في البطولة.

وأضاف: لمست بنفسي مدى شعبية ألعاب البليارد والسنوكر لدى الجماهير في تركيا من خلال حضور البطولة في أنطاليا، وأستطيع أن أؤكد من الآن أنها ستكون بطولة ناجحة بكل المقاييس.