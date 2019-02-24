الراية تنشر تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

كشف السيد مسعود جار الله المري، أمين سر لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص، عن انتهاء اللجنة من وضع التصوّر النهائي للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للدولة 2018 - 2023 تمهيدًا لإطلاقها قريباً بعد عرض تقرير مُفصّل عن خطط ومشاريع الاستراتيجية على مجلس الوزراء. مُشيراً إلى أن مجلس الوزراء عبّر عن ارتياحه لما تم تنفيذه من مشاريع وما سيتم تنفيذه في المستقبل لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من السلع الغذائية وزيادة المخزون الاستراتيجي منها ومُساهمة القطاع الخاص في هذا المجال. وقال المري، في تصريحات لـ الراية: إن اللجنة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة الاحتياجات الغذائية لسكان قطر في الوقت الراهن ومستقبلاً، بالإضافة إلى دراسة تصور لسيناريوهات الأزمات المحتملة وكيفية التغلب عليها. وأشار إلى أن اللجنة بدأت ممارسة عملها بشكل فعلي في ديسمبر 2017 بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2017 برئاسة سعادة وزير البلدية والبيئة وضمّت في عضويتها ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والبيئة وغرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية وشركة حصاد الغذائية. مؤكداً أن اللجنة استعانت بشركة استشارية عالمية للتنسيق مع جميع الجهات المعنية للخروج باستراتيجية قابلة للتطبيق الفعلي.

وأضاف: تبنّت اللجنة النموذج السنغافوري لتطبيقه في قطر، نظراً للتشابه الكبير بين الدولتين سواءً في المساحة ومحدودية الموارد المائية والتربة الزراعية، علاوة على الوضع الجيوسياسي، فضلاً عن تطلعات قطر للوصول لنفس النتائج والإنجازات التي حققتها سنغافورة في هذا الشأن، حيث أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في الأمن الغذائي. واستعرض محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للدولة 2018 - 2023 والتي تمثلت في أربعة محاور رئيسية، هي الإنتاج المحلي، والاحتياطي الاستراتيجي، والتجارة الدولية والأسواق المحلية .. مشيراً إلى أنه تم وضع تصور لـ 13 مُبادرة لإنجاز المحاور الأربعة ممثلة في مشاريع تم طرحها نهاية العام الماضي وأخرى سيتم طرحها خلال الربع الأول من العام الجاري بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأوضح أن محور الإنتاج المحلي يستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية الزراعية التي يمكن زراعتها في الظروف الراهنة من محدودية الموارد المائية والتربة الزراعية، فضلاً عن المنتجات التي يصعب تخزينها أو التي يتم استيرادها عبر الجو ويكون نقلها مُكلفاً للغاية، وبالتالي تم التركيز في هذا المحور على زراعة الخضراوات قليلة استهلاك المياه في البيوت المحمية مع اعتماد تجارب زراعية جديدة تقوم على توفير المياه والكهرباء ولا تحتاج إلى أراض زراعية كبيرة.

وأضاف أن محور الإنتاج المحلي يركز في تنفيذه على أربعة برامج رئيسية، أولها التوسّع في إنتاج الخضراوات المحلية من خلال طرح مشاريع استراتيجية لإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية وإشراك القطاع الخاص في الاستثمار في تلك المشاريع، مع وضع الضوابط والمعايير التي تحكم عمليات الاستثمار بالشكل الذي يُحقق الهدف منها. وأشار إلى أن إنتاج قطر حالياً من الخضراوات يكفي 24% من احتياجات السكان، ومن المتوقع أن يصل حجم الاكتفاء الذاتي من الخضراوات في 2023 إلى 65% عقب طرح المشاريع الاستراتيجية لإنتاج الخضراوات علاوة على تنشيط المزارع القائمة ودعمها بالبيوت المحمية ومستلزمات الإنتاج. كما توقع أن تصل نسبة الاكتفاء من الخضراوات العام الجاري إلى 27%، لتزيد إلى 34% في 2020 وتصل إلى 51% في 2021، لتبلغ 65% في نهاية الخطة.

تشجيع الشركات على تصنيع منتجات الألبان

طرح 8 مشاريع لتحقيق الاكتفاء من بيض المائدة قريباً

أكد أمين سر لجنة مُتابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص أن محور الإنتاج المحلي يستهدف المحافظة على نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة المحلية والتي تبلغ نحو 106% من خلال تشجيع الشركات للتحوّل نحو تصنيع منتجات الألبان الطازجة والألبان طويلة الأجل.

وفيما يتعلق بإنتاج الدواجن، قال: إن إنتاج قطر من الدواجن المُبرّدة يحقق 123% من نسبة الاكتفاء الذاتي، حيث يعتمد السوق القطري على 20% على الدواجن المُبرّدة و80% على الدواجن المُجمّدة المستوردة من الخارج، وتسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للحفاظ على حجم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار فيه، علاوة على تأمين الاستيراد من الخارج وبحث الاعتماد على أكثر من مصدر للاستيراد.

وبالنسبة لبيض المائدة، يكفي الإنتاج الحالي نحو 28% من الاستهلاك وتسعى الاستراتيجية لتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من بيض المائدة تصل إلى 70% خلال 5 سنوات من خلال طرح 8 مشاريع لإنتاج بيض المائدة في المزارع القطرية، بينها 4 مشاريع ستعمل بطاقة إنتاجية 20 مليون بيضة سنوياً و4 مشاريع أخرى تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون بيضة، وسيتم الإعلان عن طرح المشاريع الثمانية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل نسب الاكتفاء بحلول 2020 إلى 33% و43% بحلول 2021 و65% في 2022، وتبلغ 70% بنهاية الخطة.

تنويع مصادر السلع الغذائية.. وخطط للطوارئ

دول جديدة لاستيراد اللحوم المدعومة والدواجن

أكد مسعود المري أن محور التجارة الدولية يتعلق بتنويع مصادر استيراد السلع الغذائية الضرورية بدلاً من الاعتماد على مصادر ثابتة، تحسّباً لأي أزمة طارئة قد تؤثر في استيراد تلك السلع. وقال: إنه على سبيل المثال، الوضع الراهن لاستيراد الخضراوات والفواكه حالياً يعتمد على الاستيراد من دولتين فقط، وتضع الخطة سيناريوهات للاستيراد من 5 دول، الأمر نفسه بالنسبة للحوم التي ارتأت الخطة عدم الاعتماد فقط على أستراليا في استيراد الأغنام المدعومة وإضافة 3 دول أخرى لقائمة الدول المستهدف استيراد اللحوم المدعومة منها، أما بالنسبة للدواجن فلن يتم الاعتماد فقط على البرازيل للاستيراد منها وإنما سيتم إضافة 3 دول أخرى على قائمة الدول المُصدّرة للدواجن. وأشار إلى أنه تم اعتماد عدد من خطط الطوارئ بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر لإيجاد مصادر بديلة لاستيراد السلع الضرورية في حال وجود أي أزمة أو تعثَّر الاستيراد من أي من مصادر الاستيراد.

تشجيع البحوث الزراعية لابتكار حلول لزيادة الإنتاج

استعرض مسعود المري محوراً مكملاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ويتعلق بمحور البحوث والتطوير والذي يستهدف تشجيع الجهود البحثية في القطاع الزراعي لإيجاد حلول علمية وتكنولوجية لزيادة الإنتاج باستغلال الموارد المتاحة أو إيجاد موارد بديلة.

وأشار إلى أنه لتنفيذ هذا المحور، تم وضع عدد من السياسات والمشاريع الهامة في هذا الشأن، بينها إطلاق برنامج جديد بالتعاون مع صندوق قطر للبحث العلمي بمؤسسة قطر يستهدف تمويل الأبحاث المتعلقة بالأمن الغذائي والتشريعات الخاصة بها، كما تم التنسيق مع المجلس الوطني للبحث والتطوير وهو المجلس المعني بوضع استراتيجية البحث العملي للدولة لوضع بحوث متعلقة بالأمن الغذائي.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم توسيع دائرة الاطلاع على خبرات عدد من الدول المتقدمة في مجالات الإنتاج الزراعي للاستفادة من خبراتها سواء من خلال ورش العمل أو توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، آخرها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع كوريا الجنوبية لنقل خبراتها في مجال الزراعة الذكية والبحوث الزراعية وأخرى متعلقة بالثروة السمكية.

تحقيق الاكتفاء من الروبيان بحلول 2023

3 مبادرات لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء المحلية

23 % فائضاً في إنتاج الدواجن المحلية المبردة

يركز محور الإنتاج المحلي في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للدولة 2018 - 2023 على التوسع في إنتاج اللحوم والدواجن الطازجة والأسماك المحلية من خلال عددٍ من المبادرات المتمثلة في طرح مشاريع استراتيجية للقطاع الخاص لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.

وأكد مسعود جار الله المري أنه في مجال التوسع في إنتاج اللحوم الحمراء المحلية، هناك 3 مبادرات لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 15 إلى 30 % من خلال طرح برنامج تكوين مخزون استراتيجي وتطوير العزب وتحويلها إلى عزب منتجة للأغنام التي يكثر الطلب عليها محلياً.

وفيما يتعلق بإنتاج الأسماك المحلية، قال إن الاكتفاء الذاتي منها يبلغ 74 % من الاستهلاك المحلي ونسعى لأن تصل النسبة إلى 90 % بحلول 2023 من خلال طرح 3 مشاريع للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة بطاقة 2000 طن في السنة للمشروع الواحد.. مضيفاً أنه تم طرح أحد هذه المشاريع في 2018، وتم ترسيته وسيتم طرح مشروع ثانٍ في الربع الأول من العام الجاري 2019 أما المشروع الثالث فسيتم طرحه في الربع الثالث من 2021.

وتوقع أن يصل الاكتفاء الذاتي من الأسماك المحلية في 2019 إلى 74 % وفي 2020 يصل إلى 87 % وفي 2021 يصل إلى 84 %، ليصل إلى 90 % بنهاية الخطة.

وفيما يتعلق بإنتاج الروبيان، أشار إلى أن قطر حالياً لا تنتج الروبيان، إلا أن الخطة وضعت في حساباتها أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان المحلي في 2023 إلى 100% من خلال طرح مشروع استراتيجي لإنتاج الروبيان الطازج بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 طن سنوياً في منطقة العريش وسيسهم الإنتاج المحلي في أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان في 2020 إلى 5 % فيما تصل في عام 2021 إلى 25 % وفي 2022 تصل النسبة إلى 75 % إلى أن تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي بنهاية الخطة في 2023 إلى 100 %.

مشروع قانون لتحفيز القطاع الخاص لإدارة المخزون

تأمين احتياجات السكان من السلع الغذائية

أكد السيد مسعود جار الله المري أمين سر لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص أن محور التخزين الاستراتيجي يتطلب العمل على تخزين السلع القابلة للتخزين والتي يصعب زراعتها أو إنتاجها في قطر لمدد تتراوح بين أسبوعين و6 أشهر، وفقاً لطبيعة كل سلعة، بهدف تأمين احتياجات سكان الدولة من تلك السلع.

وكشف عن مشروع قانون يجري إعداده حالياً لتحفيز إدارة المخزون لدى القطاع الخاص.. مؤكداً أنه تم تقسيم السلع إلى عدة فئات مثل الخضراوات والفاكهة ومشتقات الألبان واللحوم ومنتجاتها والتي يتم تخزينها لفترات تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع ومنتجات سريعة التلف مثل بعض أنواع الفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن المجمدة والتي أوصت اللجنة بأن يكون هناك مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة شهرين لتغطية احتياجات السكان، بالإضافة إلى منتجات الحبوب والبقوليات وزيوت الطعام والسكر والحليب المجفف والتي أوصت اللجنة أن يكون هناك مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة 6 أشهر.

وفيما يتعلق بالمدخلات الزراعية كالأسمدة والبذور والأعلاف واللقاحات الحيوانية، قال إنه يتطلب توفير مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة 6 أشهر، علاوة على توفير المرافق الاستراتيجية للتخزين في ميناء حمد والتي يتم بها تخزين السكر والأرز وزيوت الطعام لإيجاد مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة 6 شهور.

لضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة للمستهلكين

تكليف حصاد بتأسيس مركز للتسويق الزراعي

يعتمد محور الأسواق المحلية، أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، على تحسين سلال الإمداد لتوصيل المنتجات والسلع الغذائية بطريقة جيدة وضمان وصولها للمستهلك بسعر عادل بالإضافة إلى تطوير آليات السوق والمزاد.

وأكد أمين سر لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص أنه تم تكليف شركة حصاد الغذائية لتأسيس مركز للتسويق الزراعي يقوم بشراء المحاصيل من المزارع وإعدادها للبيع عقب تنظيفها وتغليفها بما يساعد المنتجين في تسويق إنتاجهم ويضمن وصول المنتجات الزراعية المحلية بصورة جيدة للمستهلكين سواء في الأسواق أو المجمعات التجارية مع تحديد سعر عادل لشراء المنتجات من المزارع وسعر عادل لبيعه في الأسواق.

وأضاف أنه سيتم العمل على تحسين التسويق المحلي للمنتجات الزراعية المحلية من خلال برامج تسويق المنتجات الزراعية المحلية مثل برنامج بيع المنتج المميز وبرنامج مزارع قطر، علاوة على التوسع في إنشاء ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي وإيجاد منافذ للتسويق في المجمعات التجارية الكبرى.