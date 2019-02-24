مشـروع صحـي لرعاية عمال مشـاريع المـونديال

الدوحة ـ الراية:

تعتزم إدارة رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع وايل كورنيل للطب- قطر إطلاق مشروع لمراقبة صحة عمال مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لمدة ثلاثة أعوام، وذلك في إطار جهودها الرامية لتحسين صحة العمال طوال فترة عملهم في قطر.

وفي إطار هذا المشروع، سيستخدم خبراء ومتخصصون في وايل كورنيل للطب- قطر تقنيات طبية حديثة لمراقبة وتقييم المؤشرات الصحية الأساسية لدى العمال، كمعدل ضربات القلب، ونسبة السكر في الدم، ومعدل ضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، ونسبة الماء في الجسم، وغيرها. علاوة على ذلك، ستسهم هذه المبادرة في مساعدة الخبراء على تحديد ما إذا كان أي من العمال في حالة صحية حرجة تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً أو اتخاذ إجراءات طبية احترازية أو وقائية. ولضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة وتقديم رعاية طبية شاملة للعمال، سيراعى استخدام أدوات وأجهزة خاصة لمراقبة وتقييم صحة العامل عن بُعد من خلال قياس وزنه، ومراقبة عادات تدخينه، وقوة عضلاته البدنية، وحساب عدد ساعات نومه، بالإضافة إلى تقييم صحته النفسية. وسيستند مشروع مراقبة الصحة على الاستفادة من مخرجات أنشطة تقييم صحة العمال التي أجريت في مواقع العمل، كما سيقدم للعمال نصائح عن أسس التغذية السليمة، بالإضافة إلى عرض مواد تثقيفية مصورة. ولعل أهم ما يميز هذا المشروع هو إتاحة الفرصة أمام العمال للتحدث بلغاتهم مع خبراء تغذية وصحة، والحصول على نصائح صحية وطيبة قيّمة. ولضمان تحقيق هذا المشروع أهدافه، ستقدم اللجنة العليا ووايل كورنيل للطب- قطر تدريباً يستهدف مقاولي مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وفرق عمل خدمات تموين الغذاء، ومسؤولي رعاية العمال باللجنة العليا، لتعريفهم بالمشاكل الصحية والغذائية الأساسية التي قد تواجه العمال، والدلائل الإرشادية للتغذية التي أصدرتها قطر عام 2015.

وقال السيد محمود قطب، المدير التنفيذي لإدارة رعاية العمال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: «يسرنا مواصلة التعاون مع نخبة من أفضل الخبراء والمتخصصين في وايل كورنيل للطب- قطر. تضع اللجنة العليا صحة العمال وسلامتهم في قائمة أولوياتها، لذا، سيسهم هذا المشروع الجديد في تعزيز جهودنا في هذا الصدد. ويأتي هذا المشروع ضمن عدة مبادرات أطلقتها اللجنة العليا بهدف المحافظة على صحة عمال مشاريع بطولة قطر 2022. علاوة على ذلك، تعزز مثل هذه المبادرات قرار اللجنة العليا بفرض إجراء فحوص طبية شاملة لكافة العمال، إذ يتولى حالياً الهلال الأحمر القطري أداء هذه المهمة». بدوره، قال الدكتور جاويد شيخ، عميد وايل كورنيل للطب - قطر: «يسعدنا مواصلة تعاوننا مع اللجنة العليا في تنفيذ هذا المشروع الرائد. وبدورنا، نشيد بجهود اللجنة العليا ومساعيها الرامية لتحسين صحة العمال. إن استخدام أنظمة وبرامج مراقبة طبية ذات تقنية عالية يضع هذا المشروع في مصاف الجهود الدولية لتعزيز صحة وسلامة العمال. وعوضاً عن ذلك، يُسهم اهتمام اللجنة العليا وحرصها على مشاركة نتائج الفحوصات مع العمال بما لا يدع مجالاً للشك في تشجيعهم على المحافظة على صحتهم وتبني نمط حياة صحي خلال فترة مكوثهم في قطر وبعد عودتهم إلى أوطانهم». من جانبه، قال الدكتور شاهراد طاهري، أستاذ الطب والعميد المساعد للبحوث الاستقصائية الإكلينيكية في وايل كورنيل للطب- قطر: «يهدف تعاوننا مع اللجنة العليا إلى تحديد المشاكل الصحية والتحديات الفسيولوجية التي قد يواجهها العمال في وقت مبكر، الأمر الذي سيسمح لنا بوضع أنظمة لمعالجة هذه المشاكل بشكل سريع وفعّال». وأضاف طاهري قائلاً:«سيسمح استخدام نظم المراقبة الطبية المتطورة بتوسيع نطاق مراقبة صحة العمال بسرعة وكفاءة عالية. وسيُسهم هذا المشروع في ترك إرث قيم يخدم عمال المشاريع في أنحاء العالم، كما أنه سيلعب دوراً هاماً في تعزيز وتطوير برامج الصحة والرعاية الاجتماعية في دولة قطر التي تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة. ويعد هذا التعاون فرصة فريدة لإحداث تغيير إيجابي في حياة العمال، وتعزيز مبادرات رعاية العمال التي تطلقها اللجنة العليا».