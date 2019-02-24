صاحب السمو يكلِّف رئيس الوزراء بتدشين مشروع محور صباح الأحمد اليوم

الدوحة - قنا: بتكليف من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يدشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم «الأحد» بفندق الشيراتون، مشروع طريق المحور الذي سيحمل اسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. ويعتبر محور صباح الأحمد من أهم الطرق الرئيسية في الدولة.

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