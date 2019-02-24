القوات الخاصة المشتركة تخرج دورة الصاعقة التأسيسية المشتركة

تخرج من الدورة، التي استمرت ثمانية أسابيع، ١٩٩ متدرباً، واشتملت على عدد من المواضيع منها، اللياقة البدنية وفنون القتال والسجال والخارطة والبوصلة وأجهزة الملاحة وحرب العصابات والتسلل واستخبارات المعركة، الإشارة واستخدام الأجهزة اللاسلكية، المتفجرات، الدوريات والكمائن.

وعبر الرائد الركن مبارك سعيد السليطي قائد مدرسة العمليات الخاصة بمركز تدريب القوات الخاصة المشتركة، عن شكره لقيادة القوات الخاصة المشتركة وعلى رأسهم قائد القوات الخاصة المشتركة على المتابعة المستمرة لدورات مركز التدريب وتسهيل أي صعوبات لإنجاح هذه الدورات.

في ختام الحفل، قام العقيد الركن محمد ناجع الحبابي مدير أركان القوات الخاصة المشتركة بتكريم أوائل الدورة والتقاط الصور التذكارية مع الخريجين.