أردوغان: عازمون على إقامة منطقة آمنة شمال سوريا

أنقرة - قنا:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، عزم تركيا على إقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا، “سواء لمست تعاوناً من حلفائها أم لا”. وقال أردوغان، في كلمة أمام حشد جماهيري بولاية “‏قهرمان مرعش”‏ “نتمنى إنشاء المنطقة الآمنة بالتعاون مع حلفائنا، لكن في حال لم يتم توفير مثل هذه التسهيلات لنا، فإننا مصممون على إقامتها بإمكاناتنا الخاصة مهما كانت الأحوال والظروف”.. مشدداً على أن المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في سوريا “مهمة جداً”. وأضاف “نريد تسريع عودة السوريين إلى ديارهم.. أشقاؤنا السوريون مشتاقون إلى ديارهم ووطنهم، لذلك يريدون العودة في أقرب وقت”. وأوضح الرئيس التركي أن المناطق الوحيدة التي عاد إليها اللاجئون السوريون هي تلك التي جعلتها تركيا مناطق آمنة، مثل “عفرين-‏ و‏جرابلس‏ و‏إدلب”‏، لافتاً إلى أن نصف مليون سوري على الأقل ينتظرون أن تحقق تركيا الأمن في منطقة منبج من أجل العودة إليها. من جهة أخرى، دعا أردوغان إلى جعل إدلب‏ “آمنة تماماً”، موضحاً “ نتباحث مع روسيا وإيران بهذا الشأن، وقد قطعنا شوطاً هاماً”. كما أكد أن الشعوب الأوروبية تعيش اليوم بأمن وسلام في بلدانها بفضل تضحيات تركيا وشعبها، و”لكننا لسنا بصدد تقديم هذه التضحيات إلى الأبد”، داعياً إلى دعم جهود تركيا لإقامة منطقة آمنة شرق الفرات بسوريا تتيح عودة ملايين السوريين لمنازلهم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، قد اتفقا في اتصال هاتفي الخميس، على تنفيذ قرار واشنطن الانسحاب من سوريا” بما يتماشى مع المصالح المشتركة”. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التنسيق الثنائي من أجل إنشاء” منطقة آمنة” في سوريا.