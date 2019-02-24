تداعيات خطيرة للأزمة الخليجية على العالم الإسلامي

باكو - ممدوح عبدالعظيم:

حذّر المفكر الإسلاميّ البروفيسور رفيق علييف، وزير شؤون الأديان السابق في أذربيجان ومدير مركز (إرشاد) للدراسات الإسلامية من التداعيات الخطيرة للأزمة الخليجية على العالم الإسلاميّ.

وأكّد في لقاء مع وفد الصحف القطرية أنّ الأزمة الخليجية مصطنعة بسبب دوافع خارجية، وهدفها ضرب التحالفات العربية والخليجية وتشتيت تأثيرها تجاه العديد من القضايا الدولية، وما يتبع ذلك من تداعيات خطيرة على تراجع تأثير القوى الإسلامية الفاعلة في القضايا العربية والإسلامية.

وقال: أعتقد أن الرئيس ترامب جاء ليدمّر العالم الإسلامي، وبعد اتفاقه مع المسؤولين في السعودية بدأت خلافات المملكة مع دول ذات ثقل إقليمي ودولي مثل قطر، وتركيا.

وأضاف: نأسف لما يحدث بين الدول الشقيقة، خاصة قطر والسعودية اللتين تعدان دولتين كبيرتين من كل النواحي، حيث تمتلك قطر الغاز المسال الطبيعي الذي يصل إلى أوروبا عبر سوريا. والقطريون يريدون تقديمه إلى أوروبا ويوجهون المال لدعم القضايا العادلة للعالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

الخطاب الدينيّ

المفكر د. رفيق علييف أول وزير للشؤون الدينية خلال الفترة من 2001- 2006 وألّف 18 مؤلفاً، بينها كتاب “الإسلام والعربية والاشتراكية” الذي يعدّ موضوع رسالته للدكتوراه التي ناقشها عام 1986، وأعيد نشرها عام 1992، كما نشر عدة تحقيقات للتعريف بالإسلام، وله كتاب “الإسلام والثقافة الأذربيجانية” ألّفه عام 1994، وترجم إلى اللغتين العربية والإنجليزية.

وأصدر د. رفيق علييف 250 بحثاً في حقول نشر وترسيخ الخطاب الديني المعتدل المستنير، وهو صاحب أول قاموس أذربيجاني عربي، وصاحب كتاب مختصر تاريخ أذربيجان وكتاب الإسلام والثقافة الأذربيجانية والعديد من المؤلفات لخدمة الإسلام والتراث الإسلامي.

ويعمل مركز الدراسات الإسلامية (إرشاد) في أذربيجان منذ 29 عاماً، حيث تأسس المركز عام 1990، أي قبل عام من استقلال أذربيجان عام 1991.

انتشار الإسلام

يقول د. رفيق علييف إن الإسلام انتشر في أذربيجان بعد سقوط الاتحاد السوفييتي في 22 ديسمبر 1992، وأصبحت ممارسة العقيدة أكثر توسعاً.

وقال د. رفيق علييف: الإسلام وصل إلى أذربيجان عبر التجارة والإيمان به، مع وجود مسيحيين ويهود وأرمن.

ونوّه د. رفيق إلى أن الأذربيجانيين قبلوا الإسلام بسهولة في القرن السابع الميلادي، حيث كانت أذربيجان من أوائل الدول اعتناقاً للإسلام، وانتشر بعدها في داغستان وشمال القوقاز في القرن التاسع عبر الصوفية.

وعن أداء المركز الإسلامي “إرشاد” قال د. رفيق علييف إنه يشارك في العديد من المؤتمرات والندوات في ليبيا ولبنان ودول عربية أخرى، ونحن نرحب بالتعاون مع المراكز الثقافية الإسلامية في دولة قطر، ونحرص دوماً على تقديم كتبنا لسفارة قطر في أذربيجان.

المركز الإسلامي

وأضاف: المركز الإسلامي لم يتلقَّ يوماً أي أموال من الحكومة في أذربيجان أو دول أخرى أو منظمات محلية أو إقليمية بل يعتمد على نفسه في التمويل، حيث أُقيم مقر المركز داخل “فندق الإرشاد”، هو ملك للسيد رفيق علييف، والذي يعدّ أول فندق شخصي في أذربيجان، يضم ست غرف ويخصص 50 بالمائة من مداخيله لتمويل المركز الثقافي الإسلامي، وتمويل الكتب التي يطبعها ويوزّعها المركز. وأشار إلى أن نزلاء فندق “الإرشاد” هم سياح من سوريا، وإيران، ودول عربية وأوروبية أخرى، وكان من أبرزهم بابا الفاتيكان الذي ظلّ ينزل بالفندق طيلة 24 عاماً كلما زار أذربيجان، رغم أن الكنيسة الكاثوليكية تخصص سكناً للبابا.

المركز ألف 25 كتاباً باللغات العربية والإنجليزية والأذربيجانية، مثل كتاب “الإسلام والطريق إلى الأخلاق”.

وظلّ المركز ينشر 15 مقالاً أسبوعياً في الصحف الأذربيجانية للتعريف بالعالم العربي والإسلامي لمدة 10 سنوات، بعنوان “حقوق الاختيار”. إلى جانب أول قاموس مترجم من وإلى العربية والأذربيجانية ألفه د. رفيق علييف.

الإسلام الصحيح

وقال رفيق علييف: لا نعتبر أنفسنا معزولين عن العالم الإسلامي، بل جزءاً منه، لكننا غير راضين على غياب الوحدة بين دول العالم الإسلامي، بالنظر للخلافات التي تشهدها الدول الإسلامية التي تملك النفط؛ وذلك جراء التدخلات الخارجية.

وأشار إلى أن المركز أنشأ رابطة صحفيي الدول الإسلامية لرغبته في إقامة وحدة سياسية بين دول العالم الإسلامي .. كما أرسل المركز أكثر من 20 شخصاً إلى الجامع الأزهر الشريف، وسوريا والسعودية، و200 شخص إلى إيران.

وقال: لدينا كلية الإلهيات في أذربيجان التي تخرج منها 250 طالباً يتم ابتعاث طلابها إلى تركيا، لكن 20 منهم فقط يعلّمون الإسلام في أذربيجان والباقي يدرسون القرآن. كما يضم المركز 10 طلاب يقومون بترجمة الكتب ويعرّفون بالدين الإسلامي الصحيح.

قبلة للطلبة

وأشار علييف إلى أن المركز تربطه علاقات قوية بالمؤسّسات والمنظمات العربية والإسلامية، وخاصة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو، وقد أصبح المركز قبلة للطلبة، والدارسين والباحثين من الدول العربية والإسلامية.

وأوضح علييف، أنّ المركز يضم معهداً للمخطوطات، يقوم على تحقيقها ودراساتها وتصنيفها، ولديه كم كبير من المخطوطات بالعربية في التراث الإسلامي. مُشدداً على أهمية دور الدين وحاجة المجتمع والدولة له فهو، كما يقول علييف، يربّي الناس على القيم والأخلاق الصالحة، وهي ضرورة أساسية لبناء أي مجتمع أو دولة.