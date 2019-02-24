شمخاني: قطر والكويت وعمان تسعى لمنع توترات مزيفة في المنطقة

طهران - وكالات:

كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، عن وجود اتّصالات بين بلاده والإمارات من خلال رسائل لحكام إماراتيين تتحدث عن تصحيح العلاقات بين البلدين. جاء ذلك في حوار مع وكالة “تسنيم” الإيرانية نشرته أمس، أكّد فيه شمخاني أن موقف الدول العربية تجاه إنشاء تحالف إقليمي ضد إيران ليس موحداً. وقال شمخاني إن الكثير من الدول العربية، حتى في جنوب الخليج العربي، لديها علاقات ودية مع بلاده، مؤكداً أن هذه البلدان “لا ترى ضرورة لإيجاد تحالف عسكري أو أمني ضد إيران”. وتابع: “هناك دول كعُمان وقطر والكويت تسعى لمنع خلق توترات مزيفة، وتضع مساعي جيدة على جدول أعمالها”.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إن “الإمارات ليس لديها موقف منسجم بالكامل مع السعودية”، وأكّد من جانب آخر أنه “في داخل الإمارات هناك حكام يرسلون لنا رسائل تعاون وتذليل سوء التفاهم”. وأشار إلى أن طهران كثيراً ما دعت حكام السعودية للاهتمام بمصالحهم الوطنية والعربية، محذراً من أنه “سيكون للسعودية هزيمة إذا تخطت أهم قضية في العالم الإسلامي أي القضية الفلسطينية، أو أرادت أن يكون لها علاقات مع الكيان الصهيوني اللامشروع وتتحالف معه”.