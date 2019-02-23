حملة المقاطعة الدولية تطالب مصدري الأسلحة بوقف تسليح الإمارات

لندن - وكالات:

طالبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات أبرز الدول المصدرة للأسلحة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وكوريا الشمالية وتركيا إلى التوقف الفوري عن بيع الأسلحة والمعدات العسكرية والحربية إلى دولة الإمارات وإلغاء كافة الصفقات العسكرية معها.

جاء ذلك خلال بيان للحملة الدولية قالت فيه إن الإمارات تقوم بتسليح آلاف المقاتلين في اليمن معظمهم في المناطق الجنوبية والمناطق الساحلية الغربية كجزء من القوات التي تحارب الحوثيين الذين يسيطرون على معظم المناطق الحضرية، بما في ذلك العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الرئيس.

ودعت الحملة في بيانها جميع الدول التي تحترم قوانين حقوق الانسان ودول العالم الحر إلى مقاطعة الإمارات بسبب انتهاكاتها اليومية المروعة لحقوق الإنسان ودورها في الحرب على اليمن وفرض الحصار على الدول المجاورة وانتهاك حقوق المواطنين والمقيمين فيها.

Advertisements

هذا وأفادت منظمة العفو الدولية أن الإمارات تقوم بتزويد فصائل يمنية بالأسلحة والمعدات الحربية والمتهمة بارتكاب جرائم الحرب في اليمن والتي أودت بحياة آلاف المدنيين اليمنيين وعرضت الملايين منهم إلى خطر التعرض للمجاعة والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها قد تكون أسوأ كارثة يصنعها الإنسان في التاريخ الحديث. وأوضحت الحملة أنه تم تدشينها في ضوء الانتهاكات اللامتناهية لحقوق الإنسان والتي تمارسها الإمارات، فضلاً عن جرائمها المرتكبة في اليمن، وانتهاكات حقوق العمال والأوضاع السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة في الإمارات والتي توصف بإنها مركز العبودية الحديث.

وتعتبر الحملة دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال الاتجار بالبشر وتعد واحدة من أهم الداعمين للجماعات الإرهابية في سوريا وأجزاء أخرى في الشرق الأوسط المتهمة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.

إلى ذلك احتشد مساء أمس العشرات من طلبة الجامعات البريطانية ومجموعة من نشطاء حقوق الإنسان ، وممثلين عن مؤسسات حقوقية وإعلاميين أمام مبنى الحكومة البريطانية حاملين الشموع تعاطفاً مع ضحايا اليمن جراء الحرب الدائرة هناك. ومطالبين الحكومة البريطانية بالتدخل لوقف العدوان على اليمن والمستمرة منذ أعوام بقيادة التحالف السعودي الإماراتي. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالحرب على اليمن وتدعو الحكومة البريطانية لوقف التعامل العسكري وصفقات الأسلحة مع كل من السعودية والإمارات كخطوة فاعلة للتخفيف على اليمن الذي يعاني مرارة القتل والفقر والمرض والحصار العسكري من جهة والاقتصادي من جهة أخرى. وتخلل الوقفة الاحتجاجية وقوف بالشموع وسط كلمات ألقاها نشطاء حقوقيون وممثلون عن الطلبة البريطانيين أكدوا فيها وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني ومنددين بالحرب وداعين الحكومة والسياسة في بريطانيا العمل بكل حزم لوقف الحرب الدائرة في اليمن.