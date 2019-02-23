غزة: شهيد و41 مصاباً برصاص الاحتلال

غزة - وكالات:

استشهد طفل وأصيب 41 مواطناً عصر الجمعة بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع؛ باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين المشاركين بفعاليات جمعة “الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي” شرقي محافظات قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة مساء الجمعة استشهاد الطفل يوسف سعيد حسين الداية (15 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في الصدر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرقي غزة، بعد ساعات من تمكّن الطواقم الطبية من إنعاش قلبه ومحاولتها إنقاذ حياته.

وقالت الوزارة إن 41 مواطناً أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة ال48 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة ولازالت حالة الطفل الذي أصيب شرق غزة حرجة.

واستهدفت قوات الاحتلال، عصر أمس، المتظاهرين على طول السياج الزائل شرق قطاع غزة المشاركين في الجمعة ال48 من مسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان “الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي”.

وأفادت مصادر محلية بأن جماهير غفيرة توجهت بعد صلاة الجمعة تجاه السياج الزائل للمشاركة في الجمعة ال48 لمسيرة العودة، للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الحصار عن أهالي قطاع غزة.