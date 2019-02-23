واشنطن بوست تصف ابن سلمان بالمتهور والعدواني

الدوحة - الراية :

سلطت صحيفة الواشنطن بوست الضوء على أن إدارة الرئيس ترامب ما زالت تواصل إصرارها على دراسة مقترحات لنقل تكنولوجيا نووية إلى نظام محمد بن سلمان ولي العهد السعودي دون ضمانات صارمة بحجة أنه لا يمكن استخدامها في صناعة القنابل. وقد رأت “واشنطن بوست” أن إدارة ترامب تواصل الإصرار على بحث مقترحات في هذا الشأن، ويعود ذلك في جزء منه إلى الضغوط التي يمارسها مسؤولون كبار في الإدارة، وجماعات ضغط، بمصالح متضاربة ومقلقة. وبحسب الصحيفة، فإن ابن سلمان قد بنى سجلاً من التصرفات العدوانية تجاه خصومه في الداخل والخارج. كما أنه أعلن، على الأقل مرة واحدة، أن نظامه قد يسعى للحصول على الأسلحة النووية. ولذلك، قد يكون من البديهي للولايات المتحدة أن تتجنب نقل أي تكنولوجيا نووية لابن سلمان، ما لم تحصل على ضمانات صارمة بأنه لن يستخدمها لإنتاج قنابل نووية.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير للديمقراطيين في لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب هذا الأسبوع قدم تفاصيل جديدة عن كيفية محاولة مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين ومسؤولين آخرين في مجلس الأمن القومي تسريع خطة لشركات أمريكية لبيع محطات طاقة نووية إلى السعودية في الأسابيع الأولى لإدارة ترامب، ودفعوا مخططًا وضعته شركة ممثلة بعدة جنرالات متقاعدين مطلعين، متجاهلين تحذيرات من أنهم يمكن أن ينتهكوا قوانين نقل التكنولوجيا، فضلا عن قواعد تضارب المصالح. ووفقا لتقرير اللجنة، عرف فلين نفسه باعتباره مستشارًا للشركة، ودعت الخطة الرئيس ترامب إلى تعيين صديقه المقرب توم باراك، للإشراف على صفقة مع السعوديين على الرغم من أن أعماله الخاصة قد جمعت مبالغ كبيرة من مستثمرين سعوديين.

وذكرت الصحيفة أن هناك حجة يجب طرحها على الشركات الأمريكية التي تبيع محطات نووية للسعودية، وهي أنه إذا كانت المملكة مصممة على اقتنائها فمن الأفضل أن تتعامل مع الشركات الأمريكية أكثر من الشركات الروسية أو الصينية المنافسة لها، لكن هذا المنطق يثبت فقط إذا تفاوضت الإدارة على صفقة مع الرياض تفرض ضوابط صارمة على التكنولوجيا.

وفي حالة المملكة العربية السعودية فإن الاتفاق الوحيد المسؤول هو الذي يمنع النظام من أي تخصيب لليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وهي تقنيات يمكن استخدامها في صنع أسلحة نووية. وختمت الصحيفة بأنه من غير المستغرب أن يرفض ولي العهد السعودي المتكبر قبول هذه الشروط، ربما لأنه يرغب في الحفاظ على خيار الأسلحة النووية. وعلى الرغم من أن القانون الفيدرالي يلزم الولايات المتحدة بالتفاوض على بروتوكول بشأن شروط توفير التكنولوجيا النووية وتقديمه للكونجرس فإنه لا يفرض هذه الشروط، لذا يجب أن يصر الكونجرس على أن يشمل أي اتفاق نووي مع السعودية هذ المعيار الذهبي، وفعل خلاف ذلك سيضاعف الخطر الذي يشكله محمد ابن سلمان.