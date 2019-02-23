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آل محمود يلتقى رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

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نيويورك -قنا:

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس ، سعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا غارسيس رئيسة الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على هامش أعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي تختتم اعمالها اليوم بمقر الأمم المتحدة.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

حضر اللقاء سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الشورى.

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