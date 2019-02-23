صاحب السمو يزور معرض المجوهرات والساعات

الدوحة -قنا:
قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء أمس ، بزيارة معرض الدوحة السادس عشر للمجوهرات والساعات المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
وخلال الزيارة قام سموه بجولة في أجنحة المعرض اطلع خلالها على أبرز تصاميم الشركات القطرية والعالمية في صناعة المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة.
كما زار سموه جناح المصممات القطريات للمجوهرات حيث اطلع على أحدث إبداعاتهن في المجالات ذات الصلة.
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