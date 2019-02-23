مطالب بافتتاح سوق للأسماك في ساحة الشيحانية

كتب - نشأت أمين :

أكد عدد من المواطنين أن افتتاح ساحة الشيحانية لبيع المُنتجات الزراعية المحلية ساهم في خفض أسعار الخضراوات بنسبة 40% وقضى على استغلال محلات البقالة المنتشرة في المنطقة .. مشيرين إلى أن الساحة أنهت معاناة المئات من أهالي الشيحانية والجميلية وروضة راشد والخريب ودخان وغيرها من المناطق المُجاورة الذين كانوا يضطرون لقطع مسافات كبيرة لشراء احتياجاتهم.

وقال المواطنون، في تصريحات ل الراية إن الخضراوات التي تباع في الساحة تتميز بأنها طازجة تأتي من المزارع إلى الساحة مباشرة ولا يتم تخزينها داخل الثلاجات مثلما هو الحال بالنسبة للخضراوات التي تباع في البقالات والمجمعات والمراكز التجارية، بالإضافة إلى انخفاض أسعارها مقارنة بالمحلات الأخرى.

ودعوا إلى الإسراع في افتتاح سوق السمك بالساحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين الذين يضطرون للذهاب إلى الدوحة أو غيرها من المناطق لشراء الأسماك، وأعربوا كذلك عن أملهم في توفير جهاز صراف آلي لخدمة رواد الساحة.



عبدالمنعم تركي :

افتتاح الساحة كسر احتكار المحلات

قال عبدالمنعم تركي إن إنشاء ساحة الشيحانية ساهم في خفض أسعار الخضراوات بنسبة تراوحت بين 30 و40 %، حيث كانت محلات البقالة تستغل عدم وجود بدائل وترفع الأسعار على المواطنين، بالإضافة إلى أن الخضراوات التي تباع بتلك المحلات لا تكون طازجة. وأكد أن أهم ما يميز الخضراوات التي تباع في الساحة أنها طازجة حيث تأتي من المزرعة إلى الساحة مباشرة دون أن تخضع للتخزين داخل الثلاجات مثلما هو الحال بالنسبة للخضراوات التي تباع في البقالات أو حتى المجمعات التجارية، إضافة إلى الأسعار المناسبة. وأضاف: وجود الساحة ساهم في كسر الاحتكار الذي كانت تمارسه بعض البقالات لأن المواطن كان مضطرا للجوء إليها وكان يقبل بالسعر الذي تفرضه، غير أن هذا الوضع تغير تماما الآن وباتت البقالات تبيع الخضراوات بأسعار معقولة حتى خلال أيام الأسبوع التي لا تعمل فيها الساحة. وأوضح أن الأسعار الموجودة في الساحة في متناول الجميع باستثناء أسعار بعض أنواع الخضراوات .. مشيرًا إلى توفر الغالبية العظمى من الخضراوات بالساحة.

جاسم المهندي:

نأمل أن تعمل الساحة على مدار الأسبوع

أعرب جاسم سعد المهندي عن أمله في أن يتم إنشاء جهاز صراف آلي سواء بجوار الساحة أو داخلها .. مشيرًا إلى أن الشراء من الساحة يكون نقدًا وفي بعض الأحيان قد يكتشف المواطن أنه ليس لديه نقود فيتعذر عليه الشراء.

وأشار إلى أن افتتاح الساحة حقق نجاحًا ملحوظًا منذ البداية حيث أسهمت في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل المواطنين والمقيمين على السواء وساهمت في حمايتهم من استغلال بعض محال البقالة .. معربًا عن أمله في أن تعمل الساحة على مدار أيام الأسبوع وليس لمدة 3 أيام على الأقل خلال موسم الشتاء فقط.

وقال إن هناك حاجة للإسراع في افتتاح سوق السمك بالساحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بدلا من أن يضطروا للذهاب إلى مناطق أخرى أكثر بعدًا لشرائه. وأشار إلى أنه لمس انخفاض أسعار مختلف أنواع الخضراوات بالساحة باستثناء الطماطم.

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مبارك آل فهيد: مطلوب ساحة لخدمة الريان

قال مبارك ناصر آل فهيد إن وجود ساحة الشيحانية ساهم في تخفيف الكثير من العبء عن كاهل المواطنين القاطنين في الشيحانية والمناطق المجاورة لها. وأشار إلى أنه يقيم بالريان ويشتري احتياجاته من الساحة.

وأعرب عن أمل في أن تقوم وزارة البلدية بافتتاح ساحة مماثلة لخدمة منطقة الريان والمناطق المجاورة لها أسوة بالشيحانية.

ناصر النعيمي :

مطلوب محل لبيع البذور ومستلزمات الزراعة

قال ناصر دغام النعيمي من سكان روضة راشد أن قطاعًا غير قليل من المواطنين كانون يشترون احتياجاتهم من الخضراوات من السوق المركزي ومنذ افتتاح الساحة بات أهالي الشيحانية والمناطق المجاورة سواء في الجميلية أو روضة راشد أو الخريب أو دخان يأتون إلى هنا لشراء احتياجاتهم.

وأوضح أن الأسعار في الساحة في متناول الجميع، ورغم ذلك تنخفض بشكل أكبر مع قرب انتهاء يوم العمل حيث يحاول الباعة بيع ما لديهم من خضراوات بدلاً من العودة بها إلى المزرعة مرة أخرى.

وقال إنه رغم وجود العديد من المحال بالساحة والتي زاد عددها عن 18 محلاً تبيع أنواع الخضراوات المختلفة إضافة إلى محلين لبيع الفاكهة ومحل آخر لبيع نباتات الزينة إلا أن هناك حاجة لوجود محال أو منافذ لبيع البذور وأدوات الري وشتلات النخيل.

سعد السهلي :محال لبيع الطيور ونباتات الزينة

قال سعد فهد السهلي إن افتتاح الساحة أنهى معاناة أهالي الشيحانية والمناطق المجاورة الذين كانوا يضطرون لقطع مسافات بعيدة لشراء احتياجاتهم .. مشيرًا إلى أن الساحة لا تخدم القاطنين في الشيحانية فحسب بل إنها تخدم العديد من المناطق الأخرى من بينها الجميلية وروضة راشد والخريب ودخان وغيرها من المناطق المُجاورة.

وأشار إلى أن الساحة تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار الأيام الثلاثة التي تعمل فيها وهي الخميس والجمعة والسبت، ولا تقتصر الساحة على بيع الخضراوات والفواكه، بل تضم محال لبيع الطيور ونباتات الزينة وقريبًا سوف يتم افتتاح سوق السمك بالقرب منها.