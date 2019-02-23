انطلاق جولات درب الفن في مؤسسة قطر اليوم

الدوحة - قنا: تنطلق اليوم النسخة الحديثة من برنامج « درب الفن» الذي تنظمه مؤسسة قطر في مقرها الرئيسي وتستمر جولات المؤسسة طوال العام، بقيادة خبراء فنيين، حيث يتوجه البرنامج إلى جميع أفراد المجتمع باختلاف أعمارهم.
يهدف البرنامج إلى الإلهام والتحفيز على الابتكار، وتعزيز التوعية بأهمية الفن، بالإضافة إلى توفير فرص التفاعل والمشاركة المجتمعية، في إطار عرض بعض الأعمال الفنية بالمدينة التعليمية، لإبراز أعمال الفنانين المحليين والعالميين.
وكانت الجولات السابقة التي تم تنظيمها خلال الموسم الحالي من البرنامج، قد شملت مكتبة قطر الوطنية، ومبنى المنارتين «جامع المدينة التعليمية»، ومعرض «سجود»، الذي عُقد مؤخراً، وعرضت فيه أعمال طلاب جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، وينقسم المعرض إلى قسمين، القسم الأول يضم المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية في تصميم سجادة صلاة حديثة، بينما يضم القسم الثاني مشاريع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من برنامج ماجستير الفنون الراقية في دراسات التصميم والذين حضروا ورشة عمل لمدة أسبوع في هولندا عام 2018.
تجدر الإشارة إلى أن الجولة القادمة من «درب الفن « ستقام في جامعة كارنيجي مليون في قطر في 9 مارس المقبل، ومعرض جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر يوم 14 مارس، وسدرة للطب في 6 أبريل للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع التالي: [email protected] .
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