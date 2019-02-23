الرئيس الغامبي يستقبل النائب العام

بانجول - قنا:
استقبل فخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية غامبيا، أمس، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام محامي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
جرى خلال المقابلة، بحث عدد من المشاريع التي يتعاون فيها الجانبان، أبرزها تطوير وبناء قدرات القضاة ووكلاء النيابة في غامبيا على أساس مبادئ تكريس استقلال القضاء وكفاءته واستجابته للمتطلبات المحلية إسهاماً في تعزيز دولة القانون.
حضر المقابلة كل من سعادة السيد مامادو تنغارا وزير الخارجية وسعادة السيد أبوبكر تامبيدو وزير العدل والنائب العام بجمهورية غامبيا.
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