تطوير الموقع الالكتروني للمجلس الاعلى للقضاء

كتب - نشأت أمين:

شهد الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء مؤخراً عملية تطوير وتحديث كبيرة، فضلاً عن إضافة عدد من الخدمات الجديدة. كما قام المجلس بإطلاق حساب له على تويتر وعلمت الراية أن الحساب سيشهد إضافة عدد من الخدمات الجديدة.

من ناحية أخرى قام وفد من طلاب نادي القانون الجزائي بدولة الكويت بزيارة محكمة الاستئناف حيث التقى الوفد القاضي إبراهيم النصف رئيس محكمة الاستئناف والقاضي حسن بن محمد المهندي نائب رئيس محكمة الاستئناف.

وقد اطلع الوفد الطلابي الكويتي خلال الزيارة على سير العمل داخل المحكمة وعدد الدوائر القضائية الموجودة بها كما تعرف خلال الجولة التي قاموا بها في محكمة الاستئناف على الخدمات المتكاملة التي يوفرها المجلس الأعلى للقضاء للمراجعين، وكذلك الخدمات الإلكترونية التي دشنها المجلس الأعلى للقضاء في إطار خطة توفير جميع الخدمات للمراجعين إلكترونياً من خلال تطبيق «محاكم» أو من خلال الموقع الرسمي للمجلس.

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كما تعرّف الوفد الطلابي على برامج التعاون القضائية بين قطر والكويت، وسبل تبادل الخبرات والمعرفة بين الدولتين الشقيقتين في المجال القانوني.

وفي ختام الزيارة عبّر وفد طلاب نادي القانون الجزائي بدولة الكويت عن الشكر والامتنان لمسؤولو المحكمة على إتاحتهم الفرصة أمامهم للتعرف على سير المنظومة القضائية في قطر.