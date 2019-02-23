قسم للدعم المادي والنفسي لمرضى السرطان

كتب- عبدالمجيد حمدي:

كشف مصدر طبي مسؤول بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان عن توفير فريق مجموعة متميزة من المتخصصين في قسم الخدمة الاجتماعية بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بهدف تقديم الدعم الاجتماعي والمالي والنفسي والتثقيف الصحي للأسر والمرضى.

وقال المصدر ل الراية إن هذا القسم يوفر الخدمة لحوالي 60 مريضاً شهرياً، كما يعمل على نحو وثيق مع الأطباء في مختلف الأقسام الطبية من أجل إدارة الحالات على نحو فعال بالإضافة إلى التوصل مع الأقسام الإدارية والمالية في المركز بكل ما يتعلق بالحالات المرضية.

وأضاف: يركز قسم الخدمة الاجتماعية بالمركز على ضرورة حصول المرضى وأسرهم على أفضل رعاية اجتماعية ممكنة، وحصولهم على الإرشاد والمساعدة عند حضورهم إلى المستشفى لافتاً إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال التدخلات المتخصصة عن طريق الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي أو ربط المرضى وأسرهم مع مصادر الدعم والموارد الضرورية ضمن الهيئات المجتمعية.

وأشار إلى أن قسم الخدمة الاجتماعية يعمل مع الأفراد والأسر من أجل معالجة المشاكل الشخصية والاجتماعية التي تؤثر على صحتهم وسلامتهم كما يتمتع الفريق بخبرات واسعة في دعم الأسر خلال الأوقات الصعبة ومساعدتهم في التعامل مع المرض، والإصابة بالإعاقة، وفقدان أحبائهم، حيث تؤثر هذه المشاكل والظروف بشكل كبير على الفرد إذا لم تتوفر له المشورة الصحيحة والرعاية والدعم، ويؤدي القسم كذلك دورًا رئيسيًا في حل الخلافات والتدخل في حالات الأزمات.

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وأكد أن فريق العمل استطاع تحقيق مستويات كبيرة من النجاح في مجالات الدعم المختلفة التي يحتاجها المرضى وعائلاتهم، لافتاً إلى أن مرضى المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان لهم حساسية خاصة لما قد يراه البعض من صعوبة المرض وما يسيطر على الكثير من المرضى بأنه مرض عضال لا علاج له وهو ما يجعل الاهتمام بالحالة النفسية للمريض أمراً في غاية الأهمية من خلال توضيح الصورة للمريض بأن السرطان لم يعد المرض المخيف الذي ليس له علاج وأن التقدم والتطور الطبي جعل الشفاء أمراً ممكناً بكل سهولة.

وأوضح أنه من هذا المنطلق تحرص إدارة المركز على رعاية جميع المرضى وعائلاتهم معنوياً وبث روح الطمأنينة بداخلهم، موضحاً أنه تم توفير مركز «نسمعك» لخدمة المرضى والزوار بالقرب من المدخل الرئيسي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان حيث يتولى ممثلو المركز الترحيب بالمرضى والزوار وتوفير المعلومات لهم كما يهتم المركز بشكل كبير بالتعامل مع الشكاوى والملاحظات والاستفسارات المقدمة من المرضى والزوار في المستشفى، حيث يبذل فريق العمل أقصى طاقاته من أجل ضمان حصول المرضى على أفضل تجربة ممكنة أثناء زيارتهم للمركز.

وأوضح أن فريق العمل بمركز نسمعك يحرص على تخفيض عدد الشكاوى المرتبطة بخدمات العملاء وضمان تزويدهم بالمعلومات حول كيفية الحصول على خدمات رعاية المرضى، والتأكد من الاستجابة لجميع استفساراتهم أو شكاواهم وحلها بشكل سريع وبنحو ملائم. وقال المصدر: يمتد نطاق عمل مركز خدمة العملاء «نسمعك» ليشمل جميع أقسام المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، ويتوفر لدى الفريق المعرفة المتخصصة فيما يتعلق بخدمات المستشفى ونظام التأمين الصحي وإجراءات دخول وتسريح المرضى وضمان تلقي المرضى جميع الخدمات الضرورية من خلال التنسيق السريع مع مزود الرعاية الطبية الملائم.