ابن سلمان يحاول استعادة كرامته بعد جريمة خاشقجي

أنقرة - وكالات:

ربط ياسين أقطاي المستشار الإعلامي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، بين جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الآسيوية، وقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك في مقال نشره في صحيفة «يني شفق» التركية. وقال أقطاي في مقاله إن «ابن سلمان بعد تشويه صورته جراء تحريضه على قتل الصحفي جمال خاشقجي، يحاول استعادة كرامته التي خسرها، لكنه يفعل ذلك وهو لا حيلة له».

وأضاف: «لقد خسر ولي العهد السعودي مكانته بوصفه مرتكب أبشع جريمة يمكن أن يشهدها العالم، وهو الآن يحاول استعادة هذه المكانة المفقودة لا من خلال الدفاع عن نفسه ومحاولة تبرئتها من هذه التهم، بل عن طريق محاولة استعادتها بطرق أخرى من أجل تعويض ما وقع من ضرر».

وتوقع أقطاي أن «ابن سلمان استقبل باحتجاجات شعبيّة أثناء توقيعه على اتفاقيات تعاون واسعة النطاق مع المسؤولين في باكستان والهند اللتين زارهما في جولته الحاليّة. لم تكن صورة السعودية سيئة إلى هذه الدرجة في أي وقت مضى؛ إذ لم تتعرّض للانتقادات والاحتجاجات الواسعة إلى هذه الدرجة أبداً». وعلق مستشار أردوغان على أنباء تقديم ابن سلمان عرض 4.9 مليار دولار لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. وتمتلك عائلة ابن زايد التي تحكم الإمارات وتعتبر أهم حليف لابن سلمان نادي مانشستر سيتي، القطب الثاني بالمدينة الإنجليزية العريقة.

وأردف: «فإلى أي مدى ستكون محاولات تلميع الصورة التي تحاول السعودية والإمارات تنفيذها من خلال كرة القدم ناجعة في سبيل التستّر على انتهاكات حقوق الإنسان المُتزايدة في هذين البلدين الخليجيين؟».