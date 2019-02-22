الإمارات ستعترف بمذابح الأرمن نكاية في تركيا

باريس - وكالات:

في إطار منافستها المتزايدة مع تركيا، يبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد للاعتراف بمذابح الأرمن بحلول الذكرى السنوية للإبادة المزعومة في 24 أبريل. ووفقا لدورية “إنتليجنس أون لاين” الفرنسية فإن هذه الخطوة ستكون بمثابة رسالة احتجاجية من الإمارات على سياسة انحياز أنقرة إلى جانب قطر إبان الأزمة الخليجية. وسبق أن قام وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد بزيارة ما يعرف بـ”نصب شهداء الإبادة الجماعية للأرمن” خلال زيارة رسمية قام بها إلى أرمينيا في عام 2017. ويطلق الأرمن دعوات متتالية لـ”تجريم” تركيا وتحميلها مسؤولية تعرض أرمن الأناضول لعملية “إبادة وتهجير” على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918)، أو ما يعرف بـ”أحداث عام 1915”. ويؤكد الأرمن أن 1.5 مليون أرمني قتلوا بشكل منظم قبيل انهيار السلطنة العثمانية. وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة الجماعية” على هذه الأحداث، وتصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين. وتقول تركيا إن هؤلاء القتلى سقطوا خلال حرب أهلية تزامنت مع مجاعة وأدت إلى مقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني فضلا عن عدد مماثل من الأتراك، حين انتفض الأرمن ضد العثمانيين وتحالفوا مع القوات الروسية الغازية. وتدعو أنقرة إلى تناول هذا الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة”، الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر. كما تدعو تركيا إلى تشكيل لجنة من مؤرخين أتراك وأرمن، لدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915 الموجود لدى تركيا وأرمينيا ودول أخرى ذات علاقة بهذه الأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو على أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.