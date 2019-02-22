الضفة: إصابة 30 طفلاً باعتداءات إسرائيلية

الضفة- قنا ووكالات:

أصيب 30 طفلاً فلسطينياً بحالات اختناق أحدهم إصابته حرجة أمس جراء اعتداءات قوات إسرائيلية ومستوطنين على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة جنوب المدينة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير المدرسة قوله إن جيش الاحتلال ألقى قنابل الغاز باتجاه الطلبة أثناء تواجدهم في محيط المدرسة، ما أدّى إلى إصابة 30 طفلاً بالاختناق، إصابة أحدهم حرجة، وتمّ نقله للمستشفى”. وأضاف إن عدداً من المُستوطنين من بينهم متطرفون شاركوا في هذه الاعتداءات على الطلبة. من جهة ثانية، اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية أمس أربعة صيادين فلسطينيين قبالة ساحل البحر في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية. وذكرت المصادر أن الصيادين جرى اعتقالُهم أثناء عملهم على متن قاربَي صيد تم مصادرتهما قبالة ساحل البحر في جنوب القطاع. من جهة ثانية، أكّدت جامعة الدول العربية، دعمها القوي للقضية الفلسطينية، وحرصها على الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية خلال هذه المرحلة الدقيقة. جاء ذلك خلال لقاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، مع جبريل الرجوب، أمين سرّ اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين، حيث تمّ خلال اللقاء استعراض التطوّرات الأخيرة في القضية الفلسطينية، ومستجدات ملف المصالحة والأوضاع في قطاع غزة.