قوات سوريا الديمقراطية تسلم العراق 150 داعشياً

سوريا - وكالات: ذكرت مصادر عراقية أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تحاصر آخر معقل لداعش قرب الحدود العراقية، سلمت 150 متشددًا عراقيًا وأجنبيا إلى بغداد أمس بموجب اتفاق يشمل ما إجماليه 502 مقاتل.

وكان من المتوقع استكمال إجلاء المدنيين من آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا أمس ما يمهد الطريق للقوات التي تدعمها الولايات المتحدة للقضاء على آخر ما تبقى من حكم المتشددين الذي امتد يومًا ما على أجزاء شاسعة من سوريا والعراق. وتعد قرية الباغوز الواقعة على الحدود العراقية هي آخر بقعة تحت سيطرة داعش في منطقة وادي نهر الفرات التي أصبحت آخر معقل مأهول للتنظيم في العراق وسوريا بعد سلسلة من الهزائم في عام 2017. ومن شأن استعادة الباغوز أن تنقل الحرب الأهلية السورية المستعرة منذ ثمانية أعوام إلى مرحلة جديدة، إذ يترك تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده فراغًا أمنيًا قد تسعى قوى أخرى لسده. وعلى الرغم من أن سقوط الباغوز يمثل علامة فارقة في الحملة ضد داعش والصراع الأوسع في سوريا، فإن التنظيم لا يزال يمثل تهديدًا أمنيًا كبيرًا. وتتحول عمليات داعش بشكل متزايد إلى حرب العصابات ولا تزال تسيطر على أراض في منطقة نائية ذات كثافة سكانية منخفضة غربي نهر الفرات، وهي منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة السورية وحلفائها الروس والإيرانيين. وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز إن القوات ستهاجم فور استكمال إجلاء المدنيين من الباغوز وهي عملية كان من المتوقع أن تنتهي أمس إلا أنه لم يذكر الوقت المطلوب للقضاء على مقاتلي التنظيم الباقين أو يقدم تقييمًا جديدًا لعددهم. وأشارت تقديرات سابقة لقوات سوريا الديمقراطية إلى أن عدد المقاتلين المتحصنين داخل الباغوز عدة مئات وأن معظمهم أجانب.

وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أمس الأول إن “أخطر” المتشددين ما زالوا في الباغوز. وذكرت قوات سوريا الديمقراطية أن أكثر من ألفي مدني غادروا الجيب الأربعاء. وقالت إن أكثر من 20 ألف مدني غادروا الباغوز في الأيام التي سبقت بداية العملية الأخيرة لها للسيطرة على الجيب هذا الشهر. وأبلغ مصدران عسكريان عراقيان رويترز بأن تسليم مقاتلي تنظيم داعش أمس يمثل المرحلة الأولى من عدة مراحل.

وقال عقيد في الجيش تتمركز وحدته على الحدود السورية إن معظم المقاتلين عراقيون، لكن هناك قليلا من الأجانب. وقال أحمد المحلاوي قائم مقام قضاء القائم إنه جرى أيضا نقل بعض أسر المقاتلين. وأضاف المحلاوي “أمس دخلت عشر شاحنات محملة بمقاتلي داعش وعوائلهم قادمة من الأراضي السورية تم تسليمهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش العراقي”.

وتابع قائلا “غالبيتهم من العراقيين. القافلة كانت تحت حماية أمنية مشددة وتوجهت إلى قيادة عمليات الجزيرة والبادية”. وتقع القاعدتان العسكريتان في محافظة الأنبار.